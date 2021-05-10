تراجع السعودية عن سوريا: العروبة أفضل ترياق للتطرف الإسلامي. نحو تقارب بين القاعدة وطالبان لكبح جماح داعش في منطقة AF-PAK (أفغانستان وباكستان)

1- القاعدة لإنقاذ السعودية في اليمن

نجح الحوثيون في محاصرة مأرب (اليمن) ، نهاية أبريل 2021 ، بعد ثلاثة أشهر من القتال المرير ، على الرغم من الغارات المتواصلة للطيران الملكي البترولي ، والحصار الغربي للموانئ اليمنية ، وتهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية. تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عقوبات لإنهاء حصار المدينة ؛ على الرغم من تعزيز جهاديي القاعدة وحزب الإصلاح الإسلامي أخيرًا.

كان غزو التل الأحمر – “طلعت الحمراء” – أهم تحصينات دفاعية لعاصمة منطقة إنتاج النفط اليمنية من قبل “حافي القدمين” اليمنية ، الاثنين 26 أبريل ، نقطة لا عودة إليها. مسار القتال أنه أغلق طرق الإمداد الإستراتيجية للمدينة لصالح الحوثيين.

منذ بداية معركة مأرب ، دفع التسلسل الهرمي العسكري اليمني الموالي للسعودية ثمناً باهظاً للحرب. قُتل هناك ما يقرب من ثلاثين ضابطًا ، من بينهم خمسة من كبار الضباط: اللواء عبد الله الحضيري ، نائب العمليات للواء علي محسن الأحمر ، والقائد العام للقوات اليمنية الموالية للملكية ، ورئيس أركانه اللواء عبد الله العرار ، أقرب معاونيه اللواء عادل القمري ، وكذلك اللواء عبد الله الحضري مدير القضاء العسكري والعقيد عبد الغني سلمان مسؤول إدارة الضباط.

فيما يتعلق بخسائر التسلسل الهرمي العسكري الموالي للسعودية ، انظر الروابط التالية:

سيكون سقوط مأرب بمثابة ازدراء مدوي للائتلاف الملكي البترولي ورعاته الغربيين ، أو حتى نقطة تحول في الحرب حيث تمثل مأرب آخر معقل للرئيس في المنفى عبد ربه منصور هادي ، في ما كان شمال اليمن قبل توحيد البلاد عام 1990.

بعد ست سنوات من الإطاحة بالرئيس هادي من عاصمته صنعاء ، في فبراير 2015 ، بعد ثلاث سنوات من تدمير منشآت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ، يبدو أن غزو مأرب قد وجه ضربة قوية للجيش. مصداقية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وما هو أبعد من ذلك ، إلى الحكمة الاستراتيجية لزعيمين للثورة المضادة العربية ، الوريثان المتهوران ، محمد بن سلمان (المملكة العربية السعودية) ومحمد بن زايد (أبو ظبي). ) ، المبادرين لهذه الحرب العدوانية ضد أفقر الدول العربية عام 2015.

على الرغم من تعزيز القاعدة وحزب الإصلاح ، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين ، يبدو أن هذا الإنجاز العسكري يدفع الحوثيين إلى رتبة لاعب رئيسي في شبه الجزيرة العربية ، بنفس الطريقة. حزب الله اللبناني في الشرق الأوسط.

مدينة مأرب ، عاصمة منطقة النفط في شمال اليمن ، تنتج ما يقرب من 10٪ من الديزل ، وقبل كل شيء 90٪ من غاز البترول المسال المستهلك في البلاد. عاصمة مملكة سبأ القديمة ، وتقع على بعد 120 كم من صنعاء ، وهي نقطة الانطلاق لخط أنابيب مأرب رع عيسى. ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية في 10 أبريل 2021 و 24 أبريل 2021 مشاركة تنظيم القاعدة وحزب الإصلاح في القتال اليمني في المعسكر السعودي.

2 – الطلقة التحذيرية السورية الباليستية في محيط ديمونا الأمني وسابقة طائرة حزب الله بدون طيار

كخلفية لمفاوضات فيينا حول الطاقة النووية الإيرانية والمحادثات السعودية الإيرانية في بغداد ، يجب أن يوسع انتصار الحوثيين مجال المناورة للأطراف الرئيسية لمحور التنافس للهيمنة الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة. إيران وسوريا النقطة المحورية لمقاومتها ، وقادة حربها غير المتكافئة ، حزب الله والحوثيين في طرفي العالم العربي ، اللبنانيون ضد إسرائيل ، اليمني ضد السعودية ، نقطتا التعبير الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

إضافة إلى ذلك ، طلقة التحذير الباليستية السورية ، بأي حال من الأحوال مصادفة ، في المحيط الأمني لموقع ديمونا النووي الإسرائيلي ، في صحراء النقب (النقب) وتزويد سوريا بست ناقلات إيرانية ، قافلة تحت حراسة روسية. تشهد القوات البحرية ، عشية شهر رمضان 2021 ، بخرق الحظر الأمريكي المزدوج المفروض على سوريا وإيران ، على درجة تعبئة المحتجين في المعسكر الأطلسي وتصميمهم على معارضة أفعالهم ، سواء في أوكرانيا أو في الشرق. -الشرق.

وللتذكير ، تم ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 16 آذار (مارس) 2014 في نفس يوم سقوط معقل الجهاديين في القصير في سوريا بيد حزب الله اللبناني.

وللتذكير ، كان إطلاق طائرة حزب الله بدون طيار في 2 أكتوبر 2012 إلى إسرائيل أول غارة جوية ناجحة لطيران عربي منذ حرب أكتوبر 1973 ، قبل 47 عامًا. وقد أظهر تحليقها فوق موقع… ديمونة النووي ، في ذلك الوقت ، عدم إحكام إحكام “القبة الفولاذية” الإسرائيلية ، التي شيدت بوسائل باهظة الثمن بمساعدة أمريكية لتحصين سماء إسرائيل من أي هجوم معاد.

ظهر هذا الاستغلال العسكري لحزب الله ، وبالتالي لإيران ، كدليل مذهل على قدراتهم التكنولوجية ذات الأهمية النفسية القوية فيما يتعلق بكل من إسرائيل والولايات المتحدة ، في مقابل تجمع الدول السنية التي تنجذب في المدار الأطلسي.

كانت طائرات حزب الله غير المأهولة التي قامت بغزو الفضاء الإسرائيلي تُعرف باسم أيوب (JOB) ، وهي رمز للصبر في الحضارة العربية والإسلامية. صبر ايوب .. صبر .. برنامج كامل.

للمتحدث باللغة العربية ، راجع هذين الرابطين:

بالنظر إلى الوراء ، يمكن تفسير الزحف الجماعي العربي في مواجهة إسرائيل في خريف عام 2020 من خلال التدافع النفطي الملكي في اليمن ، وأفقر الدول العربية ، ورغبة قراصنة السواحل السابقين في وضع أنفسهم تحت السيطرة. مظلة ، في حين أن احتمال الإفلاس المالي للأنظمة الملكية البترولية بحلول عام 2035 ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي ، وتكوين كتلة أوراسية خارج منطقة النفوذ الأمريكية آخذ في الظهور ، إنه مثل هذا الكابوس الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي.

نظرة صندوق النقد الدولي على هذا الرابط: https://www.madaniya.info/2021/04/22/les-perspectives-economique-du-fmi-a-lhorizon-2035/

3- تراجع السعودية نحو سوريا: العروبة أفضل ترياق للتطرف الإسلامي.

في مواجهة هذه الآفاق المثيرة للقلق ، – توقعات صندوق النقد الدولي والنكسات العسكرية البترولية الملكية في اليمن ، اتخذت المملكة العربية السعودية تراجعًا عن سياستها. بالإضافة إلى إغلاق المكتب التمثيلي للمعارضة الملكية البترولية السورية في المملكة العربية السعودية ، قام رئيس المخابرات السعودية ، الفريق خالد الحميدين ، بزيارة إلى دمشق في نهاية أبريل 2021 لإجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد ومستشاره للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك بهدف تطبيع العلاقات بين دمشق والرياض.

يمكن أن تأتي إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق بعد عيد الفطر ، الذي يصادف تقليديا نهاية شهر رمضان المبارك.

وبحسب ما أورده موقع “الرأي اليوم” على الإنترنت ، فإن السعوديين جادلوا لمحاوريهم السوريين بأن “العروبة (الشعور بالانتماء للأمة العربية) هي أفضل معاداة مهر للتطرف الإسلامي”.

للمتحدث باللغة العربية تفاصيل هذه الزيارة على هذا الرابط: https://www.raialyoum.com/

4- تسمم جريدة التحرير على مملوك

للتذكير: تم الإعلان عن مقتل علي مملوك في ربيع 2015 ، قبل ست سنوات ، من قبل الصحافة البريطانية في عملية تسميم تهدف إلى إضعاف معنويات قوات الحكومة السورية عشية هجوم مشترك للجهاديين من هضبة الجولان. والجبهة الجنوبية وقطاع درعا ومنطقة الحدود الأردنية السورية.

الصحفيون الفرنسيون الذين يُقدمون عمومًا على أنهم خبراء بارعون في شؤون الشرق الأوسط ، أخذوا المعلومات المتعلقة بعلي مملوك من خلال ذكر إقالته وتطريز أسباب إقالته على نطاق واسع. بعد ست سنوات ، لا يزال اللواء مملوك في منصبه. مثل هذه التصريحات ، على خلفية الافتراضات الإيديولوجية لما بعد الاستعمار ، تفسر إلى حد كبير كارثة فرنسا الإستراتيجية في سوريا.

تم الإعلان عن إخلاء اللواء علي مملوك من قبل صحفيين فرنسيين يفترض أنهم متخصصون في العالم العربي: جان بيير بيرين وهالة قضماني

5- فيلق إسلامي مرتزق

وليس من اللامبالاة أن نلاحظ في هذا الصدد أن القاعدة وحزب الإصلاح هما مجموعتان إسلاميتان مسجلتان في القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية ، ولكنهما طلبت المساعدة العسكرية السعودية باسم الرئيس. سني بالاتفاق من الغربيين الثلاثة.

التزام القاعدة بحرب اليمن ، جنبًا إلى جنب مع القوات السعودية – دون اعتراض من الدول الغربية الحليفة للملكية البترولية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) – الأختام ، في النظام اللاوعي ، والتواطؤ ، على الأقل التسامح ، من الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع الإرهاب الإسلامي الدولي.

اعترف الكونجرس الأمريكي بانتقاد الإخوان المسلمين في تقرير ، لكن الإدارة الأمريكية – سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية – تؤيد التعاون مع هذه الأخوة طالما أنها تخدم المصالح الإمبراطورية للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

مرفق تقرير الكونجرس الأمريكي المخصص بشكل أساسي للاستهلاك المحلي الأمريكي.

تقرير الكونغرس عن الأخوان المسلمين العالمي

https://docs.house.gov/meetings/GO/GO06/20180711/108532/HHRG-115-GO06-Transcript-20180711.pdf

بشكل متماثل مع انخراط الجماعات الإرهابية من سوريا في ليبيا وناغورنو كاراباخ نيابة عن تركيا ، فإن مشاركة القاعدة في حرب اليمن في المعسكر السعودي تميل إلى إضفاء المصداقية على صورة الفيلق الإسلامي المرتزق الذي يعمل كقوة تكميلية القوى الإقليمية الإسلامية.

حول مخاطر الحرب في اليمن التي أطلقها التحالف الملكي البترولي ، انظر الروابط التالية:

إلى جانب هاتين الحركتين الإسلاميتين ، فإن التحالف الملكي البترولي مدعوم من الغرب ، الذي يضمن الحصار البحري للموانئ اليمنية ، وكذلك من قبل إسرائيل ، التي تشارك في أعمال مضايقة ضد أسطول النفط الإيراني في المنطقة.

حلفاء الجماعات الإرهابية في الحرب في سوريا ، كان الغرب قد مد يده بالفعل إلى القاعدة للحصول على موطئ قدم في حضرموت ، مما جعل هذه المحافظة الواقعة في جنوب اليمن منصة عملياتها.

حول تنظيم القاعدة في حضرموت ، انظر هذا الرابط: https://www.renenaba.com/le-yemen-entre-unite-et-partition/

6- نحو توطيد العلاقات بين القاعدة وطالبان في منطقة فاباك (أفغانستان وباكستان).

يمكن للقاعدة أن توسع تعاونها في آسيا مع حركة طالبان ، ولا سيما في منطقة AFPAK (أفغانستان – باكستان) ، بسبب الدور الذي اضطلع به مؤسسها ، أسامة بن لادن ، في إنشاء إمارة أفغانستان الإسلامية ، ويدافع عن ذلك. من جهته السيد عبد الباري عطوان مدير موقع “الرأي اليوم”.

يمكن صياغة هذا التعاون في منظور الانسحاب الأمريكي المقبل من أفغانستان ، في 11 سبتمبر 2021 ، حيث تعمل الإدارة الديمقراطية على تعزيز سلطة الرئيس أشرف غني من خلال وضع جيش من 300 ألف جندي بأسلحة متطورة ، يشرف عليها. معلمين من شركات عسكرية خاصة ، الشكل الحديث للارتزاق الغربي.

هذا التقارب بين الحليفين السابقين في الحرب ضد السوفييت في أفغانستان يمكن أن يسهله اختفاء جلال الدين حقاني ، أمير الحرب الأفغاني الهائل ، الذي توفي في 3 سبتمبر 2018 ، وهو أحد مهندسي الهزيمة السوفيتية في أفغانستان. استيلاء طالبان على السلطة في كابول.

منذ وفاة زعيمها المؤسس الملا أحمد عمر ، قامت الحركة بإعادة تنظيم معمقة لهياكلها ، بقيادة سراج الدين حقاني نجل جلال الدين حقاني.

ومنذ ذلك الحين ، رفضت طالبان جميع عروض التفاوض المحيرة التي قدمها الرئيس الحالي أشرف غني ، بما في ذلك عرض رئاسة الحكومة الأفغانية ، التي يعتقد أن مؤيدي الرئيس سيشغلون العديد من الوزارات الرئيسية فيها.

وهكذا ، ألغت الولايات المتحدة ، في عام 2019 ، مساعدة مالية بقيمة 300 مليون دولار كانت مخصصة لباكستان لتوبيخ هذا البلد على سلبيته في “حربها ضد الإرهاب”. بلغة الشفرة الأمريكية ، يعني هذا غياب الضغط من باكستان على طالبان لتفضيل ترتيب يسمح بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ، في الفترة التي تسبق حملة إعادة انتخاب الجمهوري دونالد ترامب.

بعد 18 شهرًا من المفاوضات في الدوحة (قطر) ، أبرمت الولايات المتحدة وطالبان ، في أوائل عام 2020 ، اتفاقية تنص على انسحاب عسكري أمريكي مشروط في غضون أربعة عشر شهرًا. ترتيب يُنظر إليه عمومًا على أنه استسلام أمريكي لرغبات طالبان.

من المعالم البارزة في التاريخ الأفغاني من خلال شخصيته القوية ، أن اختفاء حقاني سيعزز توطيد العلاقات بين طالبان والقاعدة ، من خلال ابنه سراج الدين ، رقم 2 من حركة طالبان ، من أجل مواجهة النفوذ المتزايد من تنظيم داعش في المناطق الجبلية الأفغانية التي يسكنها العديد من السلفيين الشباب الذين يغريهم الجهاد ، كما يقول السيد عطوان.

الأسف الكبير الوحيد في حياة حقاني هو عدم تمكنه من مشاهدة فك الارتباط العسكري الأمريكي بالطريقة التي شهد بها الانسحاب السوفيتي من أفغانستان. تم نقل مهمة الآن إلى ابنه سراج الدين.

السيد عطوان ، الصحفي الوحيد في العالم الذي التقى بأسامة بن لادن عام 1996 في ملجأه في تورا بورا ، يكشف عن دور زعيم القاعدة في التقريب بين حقاني وطالبان وإعلان “الإمارة الإسلامية”. أفغانستان ‘.

7- دور أسامة بن لادن في إنشاء إمارة أفغانستان الإسلامية

مرفق قصة عبد الباري عطوان

“أسامة بن لادن كان المهندس الحقيقي للتقارب بين حقاني وطالبان ، وهو تحالف دفع طالبان إلى السلطة بإعلان دولة أفغانستان الإسلامية” ، أول حركة إسلامية تحكم دولة.

ينتمي حقاني إلى قبيلة البشتون في زدران ، وتخرج من مدرسة دار العلوم حقاني. أكسبته إتقانه للغة العربية وعلاقاته مع المخابرات الباكستانية ، المخابرات الباكستانية ، دعم المملكة العربية السعودية ، وبالتالي أسامة بن لادن ، المسؤول السعودي في أفغانستان.

في عام 1991 ، قاد أول قوة متحالفة من المجاهدين تمكنت من الاستيلاء على مدينة كبيرة ، خوست. لقد منحه هذا الانتصار مكانة عظيمة تعززت من عدم مشاركته في حرب القوة بين بعض أباطرة الحرب (1992-1996).

ومع ذلك ، فقد خدع من قبل الأمريكيين وخاب أملهم من سلوكهم تجاهه ، سلك حقاني نفس المسار الذي سلكه أسامة بن لادن ، حيث انخرط في حرب مضايقة معادية لأمريكا في أفغانستان.

سيحتل منطقة مير إنشاه ، وهي مدينة كبيرة في وزيرستان ، لجعلها قاعدته لشن حرب العصابات ضد قوات الناتو ، حتى أنه ذهب إلى حد تنفيذ محاولة اغتيال ضد الرئيس حامد كرزاي ، أول منصب رئيس الغزو الأمريكي.

كانت الإدارة الجمهورية للرئيس دونالد ترامب مهتمة أكثر ببسط نفوذ طالبان في أفغانستان ، حيث يتولى ابن حقاني ، سراج الدين حقاني ، منصب نائب رئيس الحركة الإسلامية.

بعد ما يقرب من 20 عامًا من حرب العصابات ضد أمريكا وضد رئيسين متعاقبين مؤيدين لأمريكا ، حميد كرزاي وأشرف غني ، تسيطر طالبان الآن على ما يقرب من 70 في المائة من الأراضي الأفغانية.

من المعالم البارزة في التاريخ الأفغاني من خلال شخصيته القوية ، أن اختفاء حقاني سيعزز توطيد العلاقات بين طالبان والقاعدة ، من خلال ابنه سراج الدين ، رقم 2 من حركة طالبان ، من أجل مواجهة النفوذ المتزايد داعش في المناطق الجبلية الأفغانية التي يسكنها العديد من الشباب السلفيين الذين يغريهم الجهاد.

الأسف الكبير الوحيد في حياة حقاني هو عدم تمكنه من مشاهدة فك الارتباط العسكري الأمريكي بالطريقة التي شهد بها الانسحاب السوفيتي من أفغانستان. تم نقل مهمة الآن إلى ابنه سراج الدين.

الملا عمر سيرفض رفضا قاطعا جميع العروض من المملكة العربية السعودية لاستعادة أسامة بن لادن.

بالنسبة للناطقين باللغة العربية ، القصة المنشورة على موقع “الرأي اليوم” على الإنترنت:

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