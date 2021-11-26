مع قرارات محكمة النقض برفض جميع الشكاوى المقدمة من الوزراء السابقين ضد الدولة ، يمكن لقاضي التحقيق المكلف بملف انفجار مرفأ بيروت ، طارق بيطار ، أن يعلن قريباً استئناف تحقيقاته ، الأمر الذي يبطل مساعي رئيس الجمهورية. غرفة نبيه بري الذي يسعى لإزالتها.

وللتذكير ، قضت المحكمة بالإجماع برفض طلب الوزراء السابقين الذين اعتبروا أن القاضي المكلف بالتحقيق خالف الدستور اللبناني.

وبالتالي ينبغي للقاضي أن يستأنف الإجراءات الحالية بمجرد إبلاغه رسميًا. يجب أن يشكل لجنة تتولى دراسة صور موقع الانفجار التي قدمتها روسيا أو حتى استدعاء الوزراء السابقين للإدلاء بشهادتهم أمامه ، وهو ما يرفضونه.

وللتذكير ، كان نبيه بري قد توصل إلى اتفاق في عيد الاستقلال ، 22 تشرين الثاني ، للسماح باستئناف اجتماعات مجلس الوزراء ضد حقيقة الحصول على دستور بأغلبية نيابية لتأجيل التحقيق في مرفأ بيروت. أمام محكمة العدل العليا المسؤولة عن محاكمة الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء السابقين والحاليين ، مما أثار استياء أسر الضحايا الذين يعتقدون أن الأمر يتعلق بدفن القضية التي تورط فيها العديد من أقاربه بما في ذلك اتهم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي الزعيتر بتهمة الإهمال الجنائي والقتل العمد.

وبالفعل يشير قرار محكمة النقض إلى أن القاضي لم يرتكب أي خطأ جسيم ضد المتهمين السابقين ، بل أنه أمر الوزراء السابقين بدفع غرامات عن الأضرار التي لحقت بالدولة ، الأمر الذي يستدعي العودة إلى المربع الأول لرئيس مجلس النواب. في مجلس الوزراء ، تصبح التسوية التي قدمها باطلة بحكم الأمر الواقع مثل استئناف اجتماعات مجلس الوزراء باستثناء انتعاش جديد.

إضافة إلى ذلك ، تعرضت الأحزاب السياسية لهزيمة أخرى بقبول الاستئناف المقدم ضد وكيل النيابة القاضي غسان خوري من قبل أهالي ضحايا مرفأ بيروت ، على خلفية شك مشروع بحقه. إنه يعتبر بالفعل مقربًا من بعض السياسيين.