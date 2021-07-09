يعاني مطار بيروت الدولي ، البوابة الرئيسية من وإلى لبنان ، من أعطال تؤثر على البلد بأكمله. يقول بعض المسافرين إنه إذا ظلت الخدمات الحيوية للمرافق قيد التشغيل ، فإن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة لصالات المغادرة بعد ظهر اليوم.
وبذلك يتم إيقاف تكييف الهواء ، مما يتسبب في زيادة ملحوظة في درجة الحرارة تحت الأسطح الزجاجية.
وللتذكير ، توقفت محطتا توليد الكهرباء في الزهراني في جنوب لبنان ودير العمّار في شمال لبنان بسبب نقص زيت الوقود ، في حين لم يفك مصرف لبنان حتى الآن المبالغ اللازمة لتفريغ الشحنات حتى الآن. السواحل اللبنانية.
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