متحدثا في اليوم التالي للإعلان عن سحب ترشيح سعد الحريري ، وبينما لم يتم الكشف عن موعد المشاورات النيابية الإلزامية التي تهدف إلى تعيين رئيس وزراء جديد مكلف من قبل رئاسة الجمهورية ، نائب رئيس مجلس النواب تحدث إيلي الفرزلي على موجات إذاعة صوت لبنان.

واشترط بالتالي على أي حكومة جديدة مباركة “رئيس الوزراء سعد الحريري” ودعمه ، مشيراً إلى أن الوضع الراهن مشوش.

كما اتهم النائب المعرقين دون أن يحددهم بأنهم أصل الأزمة الحالية. كانوا سيفعلون ذلك بسبب “العوامل الشخصية والكراهية والشر ، ساهموا في خراب البلاد وإحباط إمكانية تشكيل الحكومة”.

اتهم إيلي الفرزلي رئاسة الجمهورية بالرغبة في الإبقاء على حكومة حسان دياب حتى الانتخابات التشريعية لعام 2022.

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