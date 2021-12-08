أقر مجلس النواب أمس مشروعي قانونين متعلقين ببرنامج مساعدة الفئات الأشد ضعفا فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ، وذلك بالتعديلات التي طالب بها البنك الدولي لإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة التي لها دورها. يجب أن تبدأ في إطلاق هذا البرنامج.

وحدد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي المبالغ بالدولار بناء على طلب البنك الدولي. والمفاوضات جارية أيضًا مع المؤسسة الدولية لتقليل نفقات التشغيل.

إن دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ – الذي كان من المفترض أصلاً أن يتم قبل رفع الدعم عن مصرف لبنان – متأخر بالفعل ، بين رفض مصرف لبنان السماح بدفع المساعدات بالتعادل الحقيقي أو بالعملة الأجنبية بناءً على طلب البنك الدولي ، مفضلاً سعر 6،240 ليرة لبنانية / دولار في بداية ، أو حتى اليوم ، الأزمة السياسية التي أدت إلى شل اجتماعات مجلس الوزراء ، وهو ما لن يكون ضروريًا ، حسب رأي بعض المراقبين.

ويرتبط السبب الحقيقي لهذا التأخير بحقيقة أن تمويل البنك الدولي لن يكون كافياً من الآن فصاعداً لتغطية جميع الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا منه بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. سيتطلب هذا من الآن فصاعدًا استخدام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وحقوق الخزانة.

كما يخشى البعض أن يتحول هذا البرنامج إلى خريطة انتخابية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في مارس 2022. وبالتالي فإنهم يرغبون في تأخير إنشاء هذا من أجل الخوف من رؤية خصومهم السياسيين يستخدمونه على حسابهم.