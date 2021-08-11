بعد عدة أسابيع من النقص ، اعترف حاكم مصرف لبنان ، رياض سلامة ، أخيرًا أمام المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد بإمكانه دعم شراء الوقود ، مما أدى فعليًا إلى إنهاء الدعم الممنوح لهذا القطاع تقول قناة الجديد التليفزيونية.

كان انتهاء برنامج الدعم متوقعا بنهاية الصيف كان قد وعد رياض سلامة بعد اجتماع قبل شهر ونصف في القصر الجمهوري بعبدا ، تقرر خلاله ، في المقابل ، تعديل التكافؤ. المستخدمة في إطار هذا البرنامج والتي انتقلت بالتالي من 1507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي.

من جهتها ، تعهدت السلطات اللبنانية بالإبقاء على هذا البرنامج حتى تنفيذ برنامج تقنين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

في ظل غياب التمويل ، يُتوقع أن يتماشى السعر الممنوح للوقود مع الأسعار العالمية ، والتي تعادل الآن 15 أو 20 دولارًا اعتمادًا على نوع البنزين ، مما يؤدي إلى زيادة التضخم في لبنان.

تأتي هذه المعلومات أيضًا في وقت أشارت فيه عدة مستشفيات بالفعل إلى افتقارها إلى زيت الوقود اللازم لتشغيل مولداتها بسبب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء العامة ، والتي تم تقنينها إلى 4 ساعات يوميًا بعد فشل مصرف لبنان في التمويل أيضًا. زيت الوقود الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء. وبالتالي ، لم تعد شركة كهرباء لبنان قادرة على ضمان إنتاج 800 ميغاواط مقابل طلب يتجاوز 3000 ميغاواط وطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاواط فقط.

نتيجة متتالية ، من المتوقع أيضًا أن يرتفع سعر اشتراكات المولدات.

نقص الأدوية وخطر ارتفاع أسعار الخبز

الآن ، تتجه الأنظار إلى قطاعي المخدرات وصناعة الخبز.

فيما يتعلق بالمخابز ، يتم فهرسة سعر الخبز بناءً على عدة عوامل ، بما في ذلك سعر زيت الوقود وأيضًا على سعر الدقيق المدعوم أيضًا من قبل مصرف لبنان. إذا تم إيقاف هذا الدعم ، فقد يرتفع سعر الخبز أيضًا. في شمال لبنان ، أعلن أصحاب المطاحن بالفعل إغلاق مؤسساتهم. يجب أن تتبعهم المخابز.

والأهم من ذلك ، أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وحتى مرضى السرطان يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على أدويتهم.

وللتذكير ، قال البنك المركزي ، أمس ، إنه دفع بالفعل 536 مليون دولار لاستيراد الأدوية حتى 30 يونيو 2021 ، في حين قدرت القيمة المقدمة للموافقة المسبقة بـ 445 مليون دولار. وبالتالي ، فإن إجمالي فاتورة الواردات سيصل إلى 1.5 مليار دولار في ذلك التاريخ ، في حين أن مصرف لبنان سيمول 1173 مليون دولار من الأدوية في عام 2020. لذلك ، لم يكن مصرف لبنان ليقوم بتسوية رصيد 445 مليون دولار حتى اليوم ، حتى لو كان قد وافق على استمرار البرنامج بتكلفة 50 مليون دولار شهرياً ، مقابل طلب 150 مليون دولار. أصلاً ، شيء ، في الوقت الحالي ، ما كان ليتم تنفيذه من قبل البنك المركزي.

برنامج تم حساب ساعاته بالفعل

وللتذكير ، كان من المقرر أن ينتهي برنامج الدعم في نهاية نيسان للوقود ، وفي نهاية حزيران المقبل لمنتجات كالأدوية أو الطحين ، بحسب خطاب محافظ مصرف لبنان رياض سلامة ، أُرسل أخيرًا. مارس لوزير المالية غازي وزني ، لقلة الاحتياطيات النقدية المتاحة لمواصلة تمويله. ولا يُعرف في الوقت الحالي كيف تمكن مصرف لبنان من الاستمرار في البرنامج دون تأخير الموافقة على خطوط ائتمان معينة ، لا سيما لشراء المحروقات وزيت الوقود. وبلغت تكلفة البرنامج 700 مليون دولار خلال الفترة التي سبقت الأزمة الحالية. لقد انخفض إلى 500 مليون دولار الآن ، أو 6 مليارات دولار في السنة ، منها 3 مليارات دولار للوقود وحده. وتتعلق الأسئلة أيضًا بواقع 16 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات لمصرف لبنان ، والتي تتكون أساسًا من المبالغ المتاحة بنسبة 15٪ من الحد الأدنى للاحتياطيات على الودائع المصرفية. لكن إنشاء برنامج البطاقة مسبقة الدفع سيتوقف على موافقة مجلس النواب لأنه سيكون قرضًا سنويًا بقيمة مليار دولار من بنك لبنان مقابل 6 حاليًا. هذا البرنامج سوف يستهدف 800000 أسرة الآن. في الواقع ، سيكون أكثر من 75٪ من السكان يعيشون اليوم تحت خط الفقر ، أي بأقل من 6 دولارات في اليوم. كان معدل التضخم سيصل حتى إلى 155٪ خلال عام 2020 ، حتى أن أسعار بعض المنتجات الأساسية ولكن غير المدعومة قد ارتفعت بنسبة 400٪ ، في حين أن الليرة اللبنانية كانت ستفقد أكثر من 90٪ من قيمتها. منذ تشرين الأول 2019 . في مارس الماضي ، قدر وزير المالية المنتهية ولايته غازي وزني ، من جهته ، أن الأمر يتعلق بخفض عدد المنتجات المدعومة من 300 إلى 100 منتج ، وخفض الدعم الممنوح لشراء المحروقات والأدوية ، وإدخال قانون جديد. البطاقة التموينية لصالح 800 ألف أسرة مما يؤدي إلى تخفيض سنوي بمقدار النصف في الإعانات الحالية التي ستنخفض من 6 إلى 3 مليارات دولار. ومع ذلك ، سيخضع إنشاء برنامج البطاقة المدفوعة مسبقًا لموافقة البرلمان. خلق ال اعتمد برنامج شبكة الإنقاذ هذا لاستبدال برنامج الدعم من قبل البرلمان اللبناني في 12 آذار / مارس ووقع عليه رئيس الجمهورية في 8 أبريل قبل نشره في الجريدة الرسمية. يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء بطاقة دفع مسبقة الدفع تُمنح بالتالي للأسر المعرضة للأزمة الاقتصادية. وبالتالي سيحصلون على 100000 ليرة شهريًا للفرد لمدة عام تقريبًا ، كما أراد بنك لبنان بينما أشار البنك الدولي إلى أنه اشترط توفير هذه المبالغ بالسعر الحقيقي للعملة المحلية.

50٪ من برنامج دعم الوقود

قال وزير الطاقة المنتهية ولايته إن الوقود وحده يمثل 50٪ من برنامج الدعم لبنك لبنان. على الرغم من ارتفاع سعر البنزين بنسبة تزيد عن 50٪ في لبنان ، إلا أن سعر علبة البنزين تبلغ حوالي ثلاثة دولارات بينما في سوريا يمكن أن يتكلف ما بين 7 و 13 دولارًا ، مما يؤدي إلى تهريب بين دولتين ، وهو ما قد يؤدي إلى عكس تدفقات الممنوعات بين البلدين.

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