وقال قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ، في ختام لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري ، والذي عقد في معراب ، إن لبنان في حالة المعاناة الحالية “بالرهانات المفبركة لبعض الأشخاص الذين حاولوا تشويه صورة لبنان وعلاقاته بالدول الشقيقة وفي مقدمتها السعودية “.

كما أشار إلى قرار الرياض حظر استيراد المنتجات الغذائية من بلاد الأرز بسبب تهريب المخدرات التي تمر عبرها.

واعترافاً منه بأن الرياض ابتعدت نوعاً ما عن الملف اللبناني ، ما زال يشعر أن المملكة لم تدير ظهرها لأرض الأرز.

لا يخفى على القادة السعوديين أن لبنان ابتلي منذ 15 سنة بجماعات داخله تعمل بحسابات تتعارض تمامًا مع مصلحة لبنان ولا تقدر المصلحة الوطنية والعلاقات الطيبة والاحترام المتبادل. سمير جعجع 12 تموز 2021

وبالتالي يعتقد زعيم القوات اللبنانية أنه لا توجد أزمة حقيقية بين الدولتين ويقدر أن الأغلبية البرلمانية الحالية قد فشلت وأن الأمر يتعلق بانتخاب ممثلين جدد في أسرع وقت ممكن للحصول على “حكومة نزيهة وذات سيادة. إدارة فاعلة وقادرة قادرة على تخليص لبنان من الفساد المتجذر في الدولة “.

وهكذا يشير سمير جعجع إلى أن لديه ثقة في المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمة الحالية.

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