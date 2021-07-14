وتعليقا على النقص الحالي في الأدوية وفي ظل تضاعف اتهامات رفض البنك المركزي منح خطوط الائتمان اللازمة لواردات المنتجات الأساسية ، قال المجلس المركزي لمصرف لبنان إن فواتير الأدوية والمستلزمات الطبية في النصف الأول من العام الجاري. 2021 تجاوز إجمالي الفاتورة لعام 2020.

وبذلك يشير البنك المركزي إلى أنه دفع بالفعل 536 مليون دولار لاستيراد الأدوية حتى 30 يونيو 2021 ، في حين قدرت القيمة المقدمة للموافقة المسبقة بـ 445 مليون دولار. وبالتالي ، فإن إجمالي فاتورة الواردات سيصل إلى 1.5 مليار دولار في ذلك التاريخ ، في حين أن مصرف لبنان سيمول 1173 مليون دولار من الأدوية في عام 2020. وبالتالي ، لم يكن مصرف لبنان ليقوم بتسوية رصيد قدره 445 مليون دولار حتى اليوم.

وكان مصرف لبنان سيمول أيضا استيراد 20 مليون دولار من حليب الأطفال مقابل 17 مليونا للفترة المماثلة من 17. ومع ذلك ، لا يزال مفقودًا من أرفف الصيدليات.

كما يتهم مصرف لبنان السلطات الحكومية بأنها أصل الوضع “بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته” ، دون أن يذكر المزيد.

يأتي هذا البيان الصحفي مع تزايد الاعتداءات على الصيادلة في لبنان. في الأسبوع الماضي ، كانت طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر قد توفيت بسبب نقص الأدوية اللازمة لعلاجها ، وتتهم عائلتها ، الأمر الذي نفاه المستشفى والمجلس الطبي.

إضافة إلى ذلك ، يتهم مستوردو الأدوية مصرف لبنان بعدم دفع المبالغ اللازمة لاستيراد العديد من الجزيئات اللازمة لعلاج المصابين بأمراض مزمنة أو مرضى السرطان. بالإضافة إلى ذلك ، يلاحظون أن الوضع الصحي المحلي قد تدهور منذ العام الماضي بسبب الوباء المرتبط بـ covid19 في لبنان ، مما أدى إلى زيادة النفقات الطبية بحكم الواقع ، والتي لا يبدو أن مصرف لبنان يأخذها في الاعتبار.

من جانب السلطات نفذت مداهمات عديدة على مستودعات مستوردي الوقود وضبطت بعض البضائع متهمة إياها بتخزينها لحين الرفع الوشيك لبرنامج دعم شراء المنتجات الأساسية لعدم توفر الاحتياطيات النقدية.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն