أصدر مصرف لبنان بيانا دعا فيسبوك وجوجل وشركات أخرى إلى إزالة تطبيقات تظهر سعر الصرف في السوق السوداء لليرة اللبنانية مقابل الدولار ، حيث أن الليرة اللبنانية مقابل الدولار في أدنى مستوياتها التاريخية.

وبحسب مصرف لبنان ، فإن “الأسعار الحقيقية للدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية هي تلك التي يعلنها مصرف لبنان يومياً على أساس سعر السوق الحالي لمنصة صيرفة الإلكترونية”.

“التطبيقات التي تعلن عن الأسعار دون الإشارة إلى حجم المعاملات التي أدت إلى تلك الأسعار هي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. فهي تدير الأسواق وتجعل أسعارها تتقلب ليل نهار وفي كل يوم من أيام الأسبوع وأثناء الأسواق. وكأن السوق الموازية سوق منظمة على شكل بورصة ، وخلف هذه التطبيقات مصالح سياسية وتجارية خفية “، يتهم مصرف لبنان.

وتشير إلى أن الجهات القضائية والأمنية طلبت وقف تشغيل هذه التطبيقات لكن غالبيتها خارج لبنان.

لذلك ، سيطلب مصرف لبنان من الشركات التي تستضيف هذه التطبيقات إزالتها وتحميل Google أو Facebook أو الشركات الأخرى على وجه التحديد المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بها. كما يطلب البنك المركزي من هذه الشركات النشر الفريد لسعر الصرف الرسمي (NDRL 1507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي) وسعر منصة صيرفة الخاصة به.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تجاوز فيه تعادل الليرة اللبنانية مقابل الدولار يوم الجمعة 26 تشرين الثاني (نوفمبر) في السوق السوداء ، عتبة رمزية قدرها 25000 ليرة لبنانية / دولار ، حتى تقترب من 26000 ليرة لبنانية / دولار وبالتالي تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.