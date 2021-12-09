أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا بتعديل التعميم رقم 151 برفع معدل سحب الودائع بالعملات الأجنبية من البنوك من 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 8000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي بحد أقصى 3000 دولار أمريكي شهريًا لكل حساب ، وهو إجراء يدخل حيز التنفيذ على الفور. والتي ستكون سارية حتى 30 أبريل 2022.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن هذا القرار اعتبر مع ذلك مستحيلا للتنفيذ ، خلال أيام قليلة.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى ضغط شديد على الليرة اللبنانية ويخشى أن تؤدي زيادة المعروض النقدي بالعملة المحلية إلى مزيد من التدهور في تكافؤ العملة المحلية مقابل الورقة النقدية. أخضر بينما يطالب صندوق النقد الدولي بالتوحيد من مختلف أسعار الصرف الحالية كشرط مسبق للإفراج عن المساعدات الاقتصادية.

وهكذا ، بجانب ما يسمى بسعر اللولار للعملات المودعة لدى المؤسسات المصرفية والخاضعة لضوابط رأس المال المفروضة بشكل غير رسمي من قبل البنوك اللبنانية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، يظل سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند 1507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. منذ ذلك الحين ، كان السعر المعياري هو سعر السوق السوداء والذي يتجاوز الآن الرقم القياسي البالغ 25200 ليرة لبنانية / دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير وسعر المنصة الرسمية لمصرف لبنان ، المعروف باسم الصيرفة.