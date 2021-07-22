يحاول رئيس مجلس النواب ، نبيه بري ، حاليًا إضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء المكلف المقبل ، وهي صحيفة الشرق الأوسط اليومية الناطقة بالعربية التي تحاول حاليًا ترشيحه.

كان يتصرف بناء على اقتراح سعد الحريري نفسه الذي اقترح إما نجيب ميقاتي أو تمام سلام. ومع ذلك ، كان الرجلان قد رفضا في السابق ، معتبرين أنه من المستحيل التعاون مع رئاسة الجمهورية.

وبذلك سيطالب نبيه بري بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإلغاء المساعدات الاقتصادية عن المجتمع الدولي “أو يعلن رفضه المشاركة في هذه الحكومة أو ضمان دعمه السياسي” ، كما تشير الصحيفة في أعمدتها.

كما ورد أن رئيس الهيئة التشريعية أبلغ حزب الله بمقترحاته.

وللتذكير ، أعلنت رئاسة الجمهورية أن المشاورات النيابية الإلزامية لتعيين رئيس وزراء جديد ستبدأ في 26 يوليو المقبل ، بعد احتفالات عيد الأضحى.

وكان سعد الحريري قد أعلن سحب ترشيحه في 16 تموز / يوليو بسبب خلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد 9 أشهر من تعيينه وبعد 11 شهرًا على استقالة حكومة حسان دياب.

وكان قد حصل على دعم رئيس الغرفة بعد أن وافق على طلبه برؤية أحد أقاربه يتم تجديده كوزير للمالية. في النهاية ، اقترح صديقًا مقربًا لنبيه بري ، يوسف خليل ، وهو أيضًا أحد نواب محافظ مصرف لبنان في هذا المنصب ، على الرغم من تحفظات بعض المصادر الأجنبية ، لا سيما داخل صندوق النقد الدولي الذين معهم. سيتعين عليه التفاوض للحصول على المساعدة الاقتصادية من المجتمع الدولي.

كان هذا الفشل ناتجًا عن الخلافات المتعلقة بإسناد وزارتي الداخلية والعدل ، وهما موقعان رئيسيان في إطار التحقيق المتعلق بتفجير مرفأ بيروت ، في 4 آب / أغسطس 2020 ، وبشأن تدقيق الطب الشرعي لمصرف لبنان ، حالتان يُزعم تورط فيهما أقارب نبيه بري وسعد الحريري.

من هو نجيب ميقاتي؟

ولد نجيب ميقاتي في 24 نوفمبر 1955 في طرابلس بشمال لبنان ، وكان رئيسًا للوزراء من أبريل إلى يوليو 2005 ومن يونيو 2011 إلى فبراير 2014.

أصبح معروفًا في عالم الأعمال. في عام 1982 ، أسس مع شقيقه مجموعة M1 ، التي تعتمد بشكل أساسي على صناعة الاتصالات ، والتي ستستثمر في مختلف البلدان العربية وأفريقيا ، ولكن أيضًا في القطاع المصرفي في لبنان ومؤخراً. في بورما عن طريق شراء مشغل محلي مع الجدل حول هذه الفرصة في حين أن هذا البلد يخضع لانقلاب عسكري

تقدر ثروته الحالية بنحو 2.6 مليار دولار ، السماح لها بالظهور في تصنيف فوربس من أغنى أغنياء العالم.

سياسي ذو مسار غامض

سيصبح وزيرا للنقل والأشغال العامة في حكومة سليم الحص في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1998 ، وسيكون أحد الوزراء النادرة في هذه الحكومة ليتم انتخابه نائبا في طرابلس عام 2000 في مواجهة تيار المستقبل. للوزير الأول رفيق الحريري الذي سينضم إليه ضمن الفريق الذي سيشكله هذا الأخير.

على الرغم من صداقاته القوية مع النظام السوري – فهو صديق شخصي للرئيس بشار الأسد ، أعلن أنه يعارض التعديل الدستوري الذي يمنح رئيس الجمهورية إميل لحود 3 سنوات إضافية ، لكنه لا يزال صوتًا لصالحه.

وسيعين رئيسا للوزراء في نيسان 2005 في سياق توتر بسبب الهجوم الذي أودى بحياة رفيق الحريري. سيتعين على حكومته تنظيم الانتخابات التشريعية في يونيو 2005 مع التأكيد على أنه ووزرائه لن يترشحوا للانتخابات. حكومة فؤاد السنيورة ستخلفه.

وسيعاد تعيينه رئيسا للوزراء في 25 كانون الثاني 2011 بعد استقالة حكومة سعد الحريري في عهد الرئيس ميشال سليمان. وسيستقيل في 22 مارس 2013 بسبب خلافات داخل الحكومة نفسها ، ونزاعات تتعلق بقانون الانتخابات.

منذ ذلك الحين ، كان جزءًا من نادي 4 رؤساء وزراء سابقين مع تمام سلام وفؤاد السنيورة وبالتالي سعد الحريري الذين يدينون بانتظام ، بحسبهم ، انتهاكات الدستور اللبناني فيما يتعلق بصلاحيات رؤساء الوزراء ، في السياق الطائفي والمذهبي.

مرشح مثير للجدل أيضا هدفا للغضب الشعبي

كما يتعرض نجيب ميقاتي بانتظام للتنديد من قبل سكان مدينته ، ويتهمونهم بالاختلاس.

في عام 2019 ، كما اتهمت القاضية غادة عون ، مدعية جبل لبنان ، نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه وكذلك بنك عودة. – البنك الذي يمتلك فيه جزءًا كبيرًا من الأسهم على شكل شهادات إيداع لدى دويتش بنك على وجه الخصوص – لأنه قام بإثراء نفسه بشكل غير قانوني في إطار قروض مدعومة من مصرف لبنان (BDL) كانت في الأصل مخصصة للأشخاص الذين لديهم وسائل محدودة. من جانبها ، تدحض المؤسسة المصرفية أي مخالفة للتشريعات المحلية.

كما سيكون متورطًا في اختلاس الأموال الأوروبية المشار إليها في عام 2019 ، موقع TRTWorld إلى جانب مفوضة الخارجية السابقة فيديريكا موغيريني ورئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري. وهكذا طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق برلماني في هذه القضية. ، وهو شيء ما زال معلقًا في الوقت الحالي على الرغم من اعتراف المفوض السابق بوجود حالات شاذة ، خلال جلسة استماع قبل اجتماع البرلمان في ستراسبورغ.

وفقًا للتحقيق الأصلي ، كان الاتحاد الأوروبي قد دفع ثمن شراء الأراضي وبناء ما لا يقل عن ست محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي أصبحت الآن غير نشطة ولم تعمل أبدًا – وهي أيضًا جزء من عملية احتيال أكثر أهمية. وبالتالي ، كان من الممكن اختلاس 110 ملايين دولار ، كما تشير تي آر تي وورلد.

تأتي هذه الاكتشافات عندما عقد مؤتمر في بروكسل ، قبل أسابيع قليلة ، حيث كان عمر حرفوش حاضرا. واتهم الأخير سياسيين وجمعيات طرابلس ، بأنهم أصل فشل إنشاء معمل لإدارة النفايات بمبلغ 38 مليون دولار كان لديه لمشروع البناء بسبب الفساد.

وكان سيتهم نجيب ميقاتي خلال محادثة هاتفية بتهديده ، في سياق هذه القضية ، بـ “إخفائه”.

وأمام هذه الاتهامات خرجت مظاهرات عديدة خارج منزله في طرابلس. وذهب بنفسه إلى حد التهديد ، في 29 كانون الثاني (يناير) 2021 ، باستخدام السلاح ضد المتظاهرين للدفاع عن ممتلكاته على الفور في حال فقدان السيطرة من قبل الجيش اللبناني.

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