نأخذك إلى ميناء صور ، المعروف أيضًا محليًا باسم صور ، وهي مدينة تقع على بعد 70 كم فقط من بيروت. بني على ما يسمى بميناء صيدا لأنه يتجه نحو مدينة صيدا القديمة ، صيدا اليوم ، يواصل ميناء صور استقبال السياح والصيادين. يمكننا أن نرى بعض الأعمدة في أموالها ، دليل على استمرار استخدام هذا الموقع.

بعض الأحيان، نتخيل أنفسنا أن نكون هؤلاء المستكشفين الفينيقيين الذين يغادرون من هذا الميناء متجهين نحو أعالي البحار ، الذهاب في مغامرة إلى شواطئ غير معروفة للعثور على مراكز التداول الشهيرة.

في الأساطير اليونانية ، من صور سيذهب ديدو أو إليسار بين الفينيقيين إلى المنفى لتأسيس قرطاج بعد اغتيال سيشيه (بين الإغريق) أشرباس (من بين الفينيقيين) على يد أخيه بجماليون أو بومياتوم. وسيحكم الأخير على صور من -820 قبل الميلاد إلى 774 قبل الميلاد.

وفقًا للأساطير ، لن تذهب إليسار وحدها ، سترافقها. معها ، مجموعة من المواطنين المخلصين لزوجها المفقود وثمانين فتاة متجهة للدعارة المقدسة والأعضاء الذكور من مرافقه

وبنفس الطريقة تمتلك الأساطير نصيبًا من الحقائق: من بين هذين الميناءين ، أسس فينيقيو صور قرطاج عام 814 قبل JC ، وهي فترة منافسة لروما ولكن هذا تاريخ آخر.

اليوم ، ميناء الصيد

عرض معرض الصور





















اليوم، بقي ميناء صيدا فقط مع بعض البقايا الأثرية المغمورة بالمياه . لكن التقليد لا يزال مع البناء التقليدي لقوارب الصيد . نجد آخر ورشة إنتاج لها في لبنان.

ومن هذه الأماكن أيضًا رافقت العذراء مريم المسيح.

صيد السمك في لبنان ينطوي على العديد من الممارسات ، أكثر أو أقل قانونية. يمكننا على وجه الخصوص التفكير في الصيد بالديناميت ، الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تأثيره على الحيوانات البحرية. في مواجهة هذه الممارسات في عصر آخر ، يُنصح بالتشجيع على استخدام أدوات أقل ضررًا مثل الصيد بالخيط وصيد الأسماك بالشباك.

وأخيرا في صور يمكنك استئجار خدمات صياد للتنزه على طول الساحل بحثا عن الانقاض المدفونة خارج المنطقة. قد يظهر لك أيضًا ، أحيانًا ، سلحفاة أو سمكة أخرى تخرج من الأعماق.

اكتشف في صور

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English