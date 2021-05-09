Le port maintient une activité traditionnelle de pêche. Crédit Photo: Libnanews.com

نأخذك إلى ميناء صور ، المعروف أيضًا محليًا باسم صور ، وهي مدينة تقع على بعد 70 كم فقط من بيروت. بني على ما يسمى بميناء صيدا لأنه يتجه نحو مدينة صيدا القديمة ، صيدا اليوم ، يواصل ميناء صور استقبال السياح والصيادين. يمكننا أن نرى بعض الأعمدة في أموالها ، دليل على استمرار استخدام هذا الموقع.

بعض الأحيان، نتخيل أنفسنا أن نكون هؤلاء المستكشفين الفينيقيين الذين يغادرون من هذا الميناء متجهين نحو أعالي البحار ، الذهاب في مغامرة إلى شواطئ غير معروفة للعثور على مراكز التداول الشهيرة.

في الأساطير اليونانية ، من صور سيذهب ديدو أو إليسار بين الفينيقيين إلى المنفى لتأسيس قرطاج بعد اغتيال سيشيه (بين الإغريق) أشرباس (من بين الفينيقيين) على يد أخيه بجماليون أو بومياتوم. وسيحكم الأخير على صور من -820 قبل الميلاد إلى 774 قبل الميلاد.
وفقًا للأساطير ، لن تذهب إليسار وحدها ، سترافقها. معها ، مجموعة من المواطنين المخلصين لزوجها المفقود وثمانين فتاة متجهة للدعارة المقدسة والأعضاء الذكور من مرافقه

وبنفس الطريقة تمتلك الأساطير نصيبًا من الحقائق: من بين هذين الميناءين ، أسس فينيقيو صور قرطاج عام 814 قبل JC ، وهي فترة منافسة لروما ولكن هذا تاريخ آخر.

اليوم ، ميناء الصيد

عرض معرض الصور

  • يحافظ ميناء صور على نشاط صيد تقليدي. مصدر الصورة: Libnanews.com
  • مرفأ صور: نزهة قبالة صور ، جنوب لبنان. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com. جميع الحقوق محفوظة.
  • مرفأ صور: نزهة قبالة صور ، جنوب لبنان. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com. جميع الحقوق محفوظة.
  • يحافظ ميناء صور على نشاط صيد تقليدي. مصدر الصورة: Libnanews.com
  • يحافظ ميناء صور على نشاط صيد تقليدي. مصدر الصورة: Libnanews.com
  • مرفأ صور: نزهة قبالة صور ، جنوب لبنان. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com. جميع الحقوق محفوظة.
  • ميناء صور في جنوب لبنان: آخر باني لمراكب الصيد. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com. جميع الحقوق محفوظة.
  • مرفأ صور في الجنوب اللبناني: شريط الصيادين. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com. جميع الحقوق محفوظة.
  • يحافظ ميناء صور على نشاط صيد تقليدي. مصدر الصورة: Libnanews.com

اليوم، بقي ميناء صيدا فقط مع بعض البقايا الأثرية المغمورة بالمياه . لكن التقليد لا يزال مع البناء التقليدي لقوارب الصيد . نجد آخر ورشة إنتاج لها في لبنان.

ومن هذه الأماكن أيضًا رافقت العذراء مريم المسيح.

La Sainte Vierge veille sur le port de Tyr

صيد السمك في لبنان ينطوي على العديد من الممارسات ، أكثر أو أقل قانونية. يمكننا على وجه الخصوص التفكير في الصيد بالديناميت ، الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تأثيره على الحيوانات البحرية. في مواجهة هذه الممارسات في عصر آخر ، يُنصح بالتشجيع على استخدام أدوات أقل ضررًا مثل الصيد بالخيط وصيد الأسماك بالشباك.
وأخيرا في صور يمكنك استئجار خدمات صياد للتنزه على طول الساحل بحثا عن الانقاض المدفونة خارج المنطقة. قد يظهر لك أيضًا ، أحيانًا ، سلحفاة أو سمكة أخرى تخرج من الأعماق.

اكتشف في صور

Liban/Patrimoine: L’Arc de Triomphe de Tyr
Liban/Patrimoine: L’Hippodrome Romain de Tyr

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English

Avatar
François El Bacha
http://el-bacha.com
Expert économique, François el Bacha est l'un des membres fondateurs de Libnanews.com. Il a notamment travaillé pour des projets multiples, allant du secteur bancaire aux problèmes socio-économiques et plus spécifiquement en terme de diversité au sein des entreprises.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.