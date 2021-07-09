وتعلن السلطات اللبنانية عن تأجيل المواعيد وماراثون فايزر وأسترا زينيكا الذي كان من المقرر أن يستمر غدا إلى الأسبوع المقبل ، نفس الساعات ، بسبب انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت “في غالبية مراكز التطعيم”.

تأتي هذه المعلومات في وقت تمر فيه أرض الأرز بأزمة اقتصادية خطيرة تؤدي إلى نقص كبير في الوقود والأدوية بما في ذلك للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وعلاجات السرطان أو حتى الأطعمة مثل حليب الأطفال بسبب التأخير من قبل البنك. du Liban في فتح خطوط الائتمان اللازمة لعمليات الشراء هذه.

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