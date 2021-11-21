ما هو الميثاق الوطني؟

اتفاق غير مكتوب يعمل كحل وسط مع التوزيع بين الكيانات الرئيسية التي يتألف منها الشعب اللبناني ، الموارنة والشيعة والسنة ، وهو اتفاق مؤقت في الأصل.

يكرس الميثاق الوطني عملياً بانتخاب رؤساء الجمهورية المارونية وتعيين رؤساء وزراء سنة.

ومن ثم فهو يحكم الحياة السياسية اللبنانية حتى إبرام اتفاقات الطائف التي ستؤدي رسمياً إلى طائفيّة الأداء المؤسسي للدولة اللبنانية وتقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية.