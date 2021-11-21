في عام 1943 ، سيتم إبرام ما سيطلق عليه الميثاق الوطني بين بشارة الخوري ورياض الصلح.
إنه قبل كل شيء حل وسط بين الرجلين لتولي السلطة ، يشترط الوصول إلى الاستقلال. تقبل الطائفة المارونية التخلي عن النفوذ الغربي. بالنسبة للمسلمين ، يتعلق الأمر بالتخلي عن مطلب الاتحاد مع سوريا أو أي دولة عربية أخرى.
كان الهدف من هذا الاتفاق آنذاك هو تقييد التأثيرات الأجنبية الموجودة بالفعل في لبنان.
سيسمح هذا الميثاق بانتخاب بشرى الخوري رئيسًا للجمهورية من قبل البرلمان في 21 سبتمبر 1943 ، بأغلبية 44 صوتًا من أصل 47. وبعد ذلك سيعين رياض الصلح رئيسا للوزراء حسب الاتفاق.
في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) ، سيقرر البرلمان الجديد تعديل المواد الدستورية المرتبطة بالانتداب الفرنسي. سيقرر المفوض السامي جان حلو بعد ذلك اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته والعديد من نوابهم. وهكذا تبدأ العملية التي ستؤدي إلى استقلال لبنان.
ما هو الميثاق الوطني؟
اتفاق غير مكتوب يعمل كحل وسط مع التوزيع بين الكيانات الرئيسية التي يتألف منها الشعب اللبناني ، الموارنة والشيعة والسنة ، وهو اتفاق مؤقت في الأصل.
يكرس الميثاق الوطني عملياً بانتخاب رؤساء الجمهورية المارونية وتعيين رؤساء وزراء سنة.
ومن ثم فهو يحكم الحياة السياسية اللبنانية حتى إبرام اتفاقات الطائف التي ستؤدي رسمياً إلى طائفيّة الأداء المؤسسي للدولة اللبنانية وتقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية.
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وهكذا تنقسم القوة اللبنانية بين:
- الموارنة الحاصلون على رئاسة الجمهورية وقائد الجيش الذي سيصبحون الجيش اللبناني. يجب أن ينتخب الرئيس من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين لمدة ست سنوات.
- حصول السنة على رئاسة مجلس الوزراء ، وهم مسؤولون أمام النواب وكذلك أمام رئيس الجمعية الوطنية
- الشيعة يحصلون على رئاسة مجلس النواب
إلى هذا سوف يضاف:
- – اليونانيون الأرثوذكس الذين حصلوا على نائب رئيس مجلس النواب.
كما نص الميثاق الوطني على أن لبنان بلد ناطق بالعربية والعربية. ومع ذلك ، فإن ارتباطها الثقافي والروحي مع الغرب معترف به.
وبسبب عروبة لبنان يجب أن ينتمي إلى ما سيصبح جامعة الدول العربية بشرط أن تعترف هذه الدول باستقلال لبنان.
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