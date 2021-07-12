بدعم من “نادي رؤساء الوزراء السابقين” (الذي شكله نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام) و “الترادف الشيعي” (الذي شكلته حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله) ولكن أيضًا بدعم من القوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وحتى روسيا) وكذلك معظم القوى الإقليمية (مصر والإمارات العربية المتحدة وحتى إيران وسوريا) ، أراد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أن يجعل الناس يؤمنون بمسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون وزعيم كتلة “حصن لبنان” النيابية جبران باسيل في عرقلة عملية تشكيل الحكومة.

وادعى سعد الحريري أن ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر كانا يمنعانه من تشكيل حكومة من “مستقلين” رغم أنه ترك الترادف الشيعي المسؤول عن تعيين الوزراء الشيعة وأراد تعيينه – زعيم حزب سياسي تيار المستقبل – جميع الوزراء الآخرين.

كما اتهم رئيس الجمهورية ورئيس حزب العمال بالسعي للحصول على الثلث المعطل داخل الحكومة رغم أنه هو ونبيه بري لم يكتفوا بتأمين الثلث المعطل بل حاولوا الحصول على أغلبية الوزراء.

وأخيراً ، استخدم “السلاح” المذهبي مؤكداً أن ميشال عون وجبران باسيل لم يحترما الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء – المنصب الذي انتقل إلى الطائفة السنية – المعين رغم رفضه مشاركة رئيس الجمهورية. تم تفويض المنصب للمسيحيين أو بشكل أدق إلى الطائفة المارونية – لتشكيل الحكومة ، وهو أحد الاختصاصين الأخيرين لوظيفة الرئاسة ، وأنه أراد قصر دور رئيس الجمهورية على توقيع المرسوم حكومة كان سيشكلها بمفرده أو مع مؤيديه فقط على أي حال.

ولأن سفره أكثر من لقاء رئيس الجمهورية ورفضه لقاء جبران باسيل ، ألمح سعد الحريري إلى أن الانسداد جاء من المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين بينما كان ينتظر دون جدوى الدعم السعودي.

بتأييد حزب الله ، ترك الآخرين يتحدثون عن “احتلال إيراني” للبنان ويتهم رئيس الجمهورية ورئيس كتلة “حصن لبنان” النيابية بالخضوع لإيران والرغبة في تغيير هوية بلد.

الصراع الحالي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والإماراتي (محمد بن زايد) يجمد أي تغيير في موقف الأول تجاه سعد الحريري الذي طلب مساعدة الثاني لهذا الغرض. في هذا السياق ، سافر سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان ، على التوالي ، دوروثي شيا وآن جريللو ، إلى المملكة العربية السعودية. وأظهرت هذه الرحلة أن التعطيل جاء من سعد الحريري والسعودية ورفض المملكة الوهابية منح مباركتها لرئيس الوزراء المكلف الذي يحمل الجنسية السعودية.

لذلك فإن الانسداد ليس بسبب ميشال عون وجبران باسيل. إنه ليس داخليًا حقًا على الرغم من سعد الحريري ولكنه خارجي حقًا (السعودية) ، كل ذلك على حساب لبنان …

جرب البطريرك الماروني بشارة الراعي الفجوة الكبيرة بالتأكيد على أن “لا أحد يهتم بلبنان مثل رئيس الجمهورية” وأن “السعودية لم تنتهك سيادة لبنان” بهدف تسريع تشكيل الحكومة وتمكين البلاد. للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.

ومع ذلك ، قال لنفسه إن سعد الحريري يمكن أن يتنحى: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية (مايو 2022) ، يخشى أن يدفع غالياً في صناديق الاقتراع للقرارات غير الشعبية التي يتعين على الحكومة التي سيقودها اليوم اتخاذها. على سبيل المثال رفع الدعم وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն