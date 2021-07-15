أعلنت السلطات اللبنانية تعليقًا مؤقتًا للتطعيمات أو التطعيمات المباشرة بسبب التدفق الكبير للأشخاص الراغبين في الاستفادة من الزيادة الكبيرة في عدد الحالات الجديدة وذلك لأسباب لوجستية. سيتم الإعلان عن الانتعاش لاحقًا بمجرد ملاحظة العودة إلى الوضع الطبيعي.

هذا ، وفقًا للوزارة ، للسماح للأشخاص الذين يقومون بتحديد المواعيد بالتطعيم.

تأتي هذه المعلومات فيما يكشف أحدث تقرير عن أن العدد اليومي للمصابين يتجاوز رسميًا العتبة المصيرية البالغة 500 شخص. تشير بعض المصادر إلى أن هذه الزيادة ستحدث بسبب الوجود المحتمل لمتغير دلتا على نطاق واسع. لذلك يعتبرون أن العدد الحقيقي للتلوث يمكن أن يكون أعلى بسبع مرات من الرقم الرسمي. ويقدرون أن هذه الزيادة يجب أن تؤدي إلى زيادة في حالات الاستشفاء والوفيات في غضون 2 إلى 4 أسابيع.

تلقى ما مجموعه 1118218 شخصًا جرعة أولى وتلقى 635310 شخصًا الجرعتين. وأصيب 548972 بالعدوى منذ 21 شباط 2020 ، تاريخ اكتشاف الحالة الأولى في لبنان.

بلغ إجمالي عدد المتوفين 7881 منذ ظهور المرض في لبنان في 21 شباط 2020.

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