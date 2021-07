تم اختيار رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء المكلف المقبل بدلاً من سعد الحريري بعد المشاورات النيابية الإلزامية التي أجرتها رئاسة الجمهورية وذلك بالرغم من معارضة الأحزاب المسيحية الرئيسية ، وذلك على الرغم من الاحتجاج الذي دار بين عشية وضحاها. من الأحد إلى الاثنين خارج منزله في بيروت بسبب دوره المثير للجدل.

وفي المجموع حصل نجيب ميقاتي على 72 صوتًا لصالحه ونواف سلام صوتًا واحدًا فقط. وامتنع 42 نائبا عن التصويت وتغيب 3 منهم نهاد مشنو الذي تحدث عن هذا الموضوع عبر موقع تويتر.

لذلك حصل نجيب ميقاتي على دعم أغلبية ضئيلة من النواب بما في ذلك كتلة تيار المستقبل النيابية بزعامة سمير الجسر. باستثناء وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق وحزب الله وحركة أمل التي ترأس وفدها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

اعلن تعيين نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

تم الترحيب بهذا الترشيح من قبل السوق السوداء حيث استعادت الليرة اللبنانية قوتها الكبيرة ، حتى 16500 ليرة لبنانية / دولار أمريكي قبل أن تتراجع إلى حوالي 18000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، بعد أسبوعين فقط من أدنى مستوى لها على الإطلاق ، عند 23.450 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، في 9 تموز / يوليو عقب إعلان انسحاب سعد الحريري من ترشيحها.

للتذكير، أسلافه الثلاثة فؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري أعلنوا تأييدهم لـ نجيب ميقاتي ، أمس ، خلال لقاء عقده في الوسط منزل سعد الحريري.

ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات البرلمانية لرئيس الوزراء المكلف الجديد غدًا الساعة 11:30 صباحًا في البرلمان. ستكون مسألة المناقشة مع مختلف ممثلي الأحزاب السياسية قبل تقديم صيغة حكومية إلى رئيس الجمهورية.

لكن ترشيحًا لا تدعمه الأحزاب المسيحية الرئيسية

امتنع التيار الوطني الحر عن دعم كل من أشار إلى رئيسه جبران باسيل وكذلك القوات اللبنانية.

وكانت مصادر مقربة من حزب العمال قد أشارت في السابق إلى أنه يتعين عليه التصويت لصالح نواف سلام ، كما ستنضم إلى الحزبين المسيحيين الكتلة البرلمانية الأرمينية التي امتنعت عن التصويت.

حصل الأخير أخيرًا على دعم النائب فؤاد مخزومي ، وهو الوقت المتوقع أيضًا أن يكون المستأجر التالي للسراي الكبير.

وبالتالي ، فإن عدم وجود دعم من الأحزاب المسيحية قد يعقد المفاوضات بين مختلف الأحزاب السياسية بهدف توزيع الحقائب الوزارية ، باستثناء المالية.

حكومة يشكك فيها جزء من المجتمع الدولي والمجتمع المدني المحلي

من الآن فصاعدا سيكون على نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. ستكون هذه هي وزارته الثالثة ، بعد أن كان رئيسًا للوزراء من أبريل إلى يوليو 2005 ومن يونيو 2011 إلى فبراير 2014.

وفي حال نجاحه ، سيخلف حسان دياب الذي أعلن استقالة حكومته في 10 آب 2020 ، بعد 6 أيام من تفجير مرفأ بيروت بالمهمة الصعبة المتمثلة في التعامل مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

يجب أن تواجه حكومته على وجه الخصوص الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أرض الأرز حاليًا. ومع ذلك ، يشك الخبراء في قدرته على الاستجابة حقًا لمطالب المجتمع الدولي ، حيث اتهم هو نفسه باختلاس الأموال الأوروبية من قبل برلمان بروكسل وآخرين بسبب صلاته بالقطاع المصرفي ومطالبة صندوق النقد الدولي بقبول الخسائر. من البنوك اللبنانية وفقًا لتقديراتها ، مما قد يؤدي إلى خصم كبير أو إنقاذ للمساهمين الحاليين الذين هي عضو فيها.

جانب سلبي آخر لهذا التعيين ، لا يزال موضوع وزارة المالية الذي تتطلبه حركة أمل وتعيين وزيري الداخلية والعدل ، نجيب ميقاتي نفسه يخضع لإجراءات قانونية في لبنان بتهمة الاختلاس. الأشخاص المعرضون للخطر.

أخيرًا ، قد لا يلبي هذا التصنيف أيضًا مطالب المجتمع المدني عندما كان قد هدد المتظاهرين بالسلاح الذين كانوا يحتجون أمام منزله ، قبل مرتين. وخرجت مظاهرة من جديد أمس أمام منزله في بيروت للتنديد بما وصفه البعض بأنه حفلة تنكرية لأحزاب سياسية تقليدية.

Un pays sans gouvernement alors que la crise économique le touche de plein fouet

Le Liban est sans gouvernement depuis la démission, le 10 août dernier, du premier ministre sortant Hassan Diab, 6 jours après l’explosion du Port de Beyrouth, sur fond d’une course pour la dissolution, soit du parlement, soit du gouvernement. Au final, le président de la chambre Nabih Berri aura raison du premier ministre Hassan Diab.



La formation d’un nouveau gouvernement est considérée comme une des conditions préalable à la relance des négociations avec le Fonds Monétaire International afin d’obtenir un déblocage de l’aide financière de la communauté internationale face à la crise économique que traverse le Liban.



Suite à l’échec de Moustafa Adib à former un cabinet, l’ancien premier ministre Saad Hariri, qui avait pourtant démissionné suite à d’importantes manifestations en octobre 2019, s’est vu être chargé de former un nouveau gouvernement le 22 octobre 2020.



Pour tenter de débloquer la situation, l’ancien premier ministre a promis au mouvement Amal d’attribuer le portefeuille du ministère des finances à un membre de la communauté chiite. Il avait également réitéré que le Liban pouvait se passer d’un état de défaut de paiement, déniant ainsi la gravité de la crise économique cependant vécue par la population, avec 55% de celle-ci vivant désormais sous le seuil de pauvreté alors que la récession économique a atteint 29% selon certains rapports pour l’année 2020.



Cependant, les propositions de Saad Hariri d’un cabinet de 18 membres se heurtent à la présidence de la République, qui souligne que si les communautés chiites et sunnites choisissent leurs représentants, les représentants chrétiens au sein du nouveau cabinet seraient également choisis par le premier ministre désigné. Le Général Aoun estime de fait que les propositions actuelles du premier ministre contreviennent à la fois à la constitution libanaise et au pacte national.

Ce dernier accuse de son côté le chef de l’état de souhaiter obtenir un tiers de blocage au sein de son nouveau cabinet, ce que réfute la présidence de la république.

Le 9 juillet 2021, c’est au tour de Saad Hariri d’annoncer le retrait de sa candidature 9 mois après sa nomination sur un constat d’échec des négociations avec le général Michel Aoun.

