لدى استقباله وفداً من المودعين ، تساءل رئيس اللجنة النيابية لشؤون الإدارة والعدل ، دياب الحكومية ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية عن تأخر إقرار القانون المتعلق بالرقابة على رأس المال لدمجه في الشؤون الاقتصادية والمالية والعملية. الخطة النقدية للحكومة.

وقال النائب الذي أشار إلى أن “دراسة القانون استغرقت أسابيع قليلة فقط في لجنة الإدارة والعدل ، وأرسلت من اللجنة بتاريخ 29/7/21 إلى الأمانة العامة لمجلس النواب”. 2019 ، كان لدى بنك لبنان 34 مليار دولار وأكثر من 14 مليار اليوم.

وعليه ، وبحسب جورج عدوان ، فإن “18 مليارا أهدر جزء كبير منها في تهريب الكارتلات والبنزين والسولار والأغذية والمخدرات” ، مشيرا إلى أنه في حال وضع ضوابط لرأس المال ، فإن الجزء الأكبر من المودعين حصلوا على جميع ودائعهم ، وكان من الممكن أن يحصل الجزء الآخر على جزء منها ، بدلاً من إهدارها “.

كما هاجم البرلماني مصرف لبنان والمصارف بشكل عام فيما يتعلق بالتلاعب في أسعار الصرف بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان ، مما أدى إلى خسارة 80٪ من الودائع.