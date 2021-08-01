اغتيل المسؤول التنفيذي المشتبه به في حزب الله علي شبلي في حفل زفاف في بلدة الجية بجنوب لبنان. ويُزعم أن الأخير متورط في مقتل حسن زاهر غصن ، 14 عامًا ، من قبيلة عربية مقيمة في بلدة خلدة في حادث وقع العام الماضي.

وللتذكير ، كانت الأحداث قد عارضت العشيرة السنية لعائلة غصن للشيعة وعلى وجه الخصوص أعضاء حزب الله خلال إحياء ذكرى عاشوراء ، في 27 أغسطس 2020 ، بعد أن مزق الشيخ عمر غصن لافتات إيمان حسين. ثم سرعان ما تحولت هذه الحوادث إلى إطلاق نار وحتى إطلاق نار من نوع آر بي جي وإحراق مركز تسوق تابع لعلي شبلي. في الليلة نفسها ، استُهدف منزل علي شبلي بصاروخ. من جانبها نفت الحركة الشيعية مشاركتها في هذه الأحداث.

كما اتهمت بعض المصادر الأمنية الشيخ عمر غصن ، وهو زعيم ديني سلفي في ذلك الوقت ، بمحاولة الاستيلاء على الشيخ أحمد عسير. كما يُزعم أنه متورط في عمليات نقل مقاتلين إلى سوريا وشارك أيضًا في هجوم انتحاري استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في عام 2014 ، مما أدى إلى سجنه لفترة وجيزة ثم التهديد بحمل السلاح ضد حزب الله.

عزز الجيش اللبناني ، الأحد ، أجهزته حول بلدة خلدة لتجنب أي حادث جديد ، فيما تهدد عائلة غصن كل متورط في مقتل حسن غصن إذا لم يتحرك القضاء اللبناني لتحديد هويته وإثباته. المسؤول عن إطلاق النار والذي كان من المفترض أن يكون أحمد زاهر غصن شقيق حسن غصن أمام الجهات القضائية المختصة.

تبقى عائلة غصن وباقي العشائر العربية في حالة ذهول وترفض ما حدث ، لكنهم يرون أن ما حدث لمن يسمى علي شبلي على يد شقيق الشهيد حسن غصن كان يمكن تفاديه ، لولا ما حدث. كانت سلطة الأمر الواقع التي كانت تحميه قد سلمته إلى القضاء المختص قبل أن يكون هناك أي أعمال انتقامية ضده (…) تضع عائلة غصن ابنها في عهدة الأجهزة الأمنية ، وسيادة القانون راضية ومرضية والدة حسن غصن سقسقة

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