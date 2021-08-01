توزيع الحقائب الوزارية المختلفة سيكون نقطة الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف ، علمنا من مصدر إعلامي.

وهكذا ، كان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي يود أن يحصل ، بالنسبة للطائفة السنية ، على حقيبتي الداخلية والعدل ، التي ترفض رئيس الدولة العماد ميشال عون ، مما يلقي بفتور على التصريحات المتفائلة هذه الأيام الماضية. .

وبالتالي ينبغي استئناف المناقشات بين الرجلين يوم الاثنين بعد الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة.

هاتان الوزارتان أساسيتان ، من جهة ، رئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري ثم خليفته نجيب ميقاتي يطالب بها أيضًا نيابة عن الطائفة السنية ، بحجة تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2022. ومع ذلك ، فإن العديد من القضايا القضائية الحاسمة تتعلق بهاتين الوزارتين ، على سبيل المثال ، تفجير ميناء بيروت ، مع صديق مقرب لسعد الحريري ، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ، المتورط ، أو حتى اتهامات بالاختلاس ، مثل تلك المتعلقة بصديق مقرب آخر لسعد الحريري ، محافظ مصرف لبنان رياض سلامة ، الذي تخضع أصوله للتحقيقات في فرنسا وسويسرا ، أو رئيس الوزراء نفسه حتى نجيب ميقاتي ، المتهم باستخدام أموال كانت مقصودة في الأصل. لشراء عقارات للضعفاء ، لمصلحته الخاصة.

وللتذكير ، فإن شخصيات أخرى هي أيضًا موضوع طلب رفع الحصانة عنهم ، بما في ذلك حلفاء نجيب ميقاتي. وهما وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر وكلاهما مقرب من رئيس الغرفة نبيه بري وكلاهما مثل عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الأجهزة الأمنية من لبنان.

العامل الوحيد المعروف هو أن وزارة المالية من جهتها يجب أن تعود إلى مرشح رئيس مجلس النواب ، أي إلى نائب محافظ بنك لبنان ، شيعي ، المفضل حاليا ، يوسف خليل ، رغم تحفظات محاوريه المستقبليين في المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي ، بسبب تضارب المصالح على التدقيق الجنائي لحسابات البنك المركزي ، التي تثير خسائرها الجدل.

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