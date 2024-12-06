توقيع اتفاقية تعاون  بين مطرانية انطلياس المارونية و جمعية نورج بالتعاون مع شركة سوا للإنماء ش.م.ل.

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بحضور راعي أبرشية إنطلياس المارونية، سيادة المطران أنطوان بو نجم، وقّعت الأبرشية إتفاقيّة تعاون مع جمعيّة نَورج لإستثمار عدد من العقارات العائدة لها في منطقة الكنَيسِة العقارية، بغية زراعة اللافندر وتشحيل السنديان وتصنيع الفحم البيئي ووضع قفران النحل لإنتاج العسل فيها.

حضر المناسبة كلّ من رئيس جمعيّة نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر، وأعضاء الجمعيّة، الى جانب ممثل مؤسسة L’Œuvre d’Orient فينسان جولو Vincent Gelot إضافة الى أمين سرّ مؤسسة الفرح الإجتماعيّة الدكتور وئام أبو حمدان إضافة الى مديرتها العامّة السيّدة فريال المغربي والمهندس إميل عيد رئيس مجلس إدارة شركة سوا للإنماء ش.م.ل. وعضو مجلس إدارتها كمال قربان، بالإضافة إلى المدير العام للمجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدروز مازن فيّاض.

بعد توقيع الإتفاقيّة ، شكر راهي الأبرشيّة الأفرقاء على هذه المبادرة التي تشكّل بصيص أمل رغم كل الظروف التي يمرّ بها لبنان، وبداية جديدة ومثمرة مع إخوتنا في الجبل. أضاف سيادته أنّه يجب تكريس المصالحة التي حصلت أيام مثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وأن نشجّع الجيل الشاب للمضيّ قدماً بهذه المسيرة وأن نفكّر بلبنان الجديد لأنّ جبل لبنان هو قلب لبنان.

بعدها تحدّث امين سر ّمؤسسة الفرح الاجتماعية الدكتور وئام أبو حمدان قائلاً أنّ هذه سياسة مؤسستنا الاجتماعية بعدم التفريق بين مواطن وآخر، وهدفنا الأساسي هو الإنسان، إنطلاقاً من رسالة كمال بك جنبلاط.

أمّا رئيس جمعيّة نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر، فشكر بداية مؤسسة L’Œuvre d’Orient ممثلة بالسيّد فينسان جولو Vincent Gelot، لإيمانها بهذا المشروع وتبنّي القضيّة اللبنانيّة. تابع الدكتور أبو ناضر قائلاً: ” بعد مصالحة الجبل أفضل وسيلة لشدّ الأواصر واللحمة بين الناس هي عبر المشاريع الإنمائيّة المشتركة”. كما شكر راعي الأبرشيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم لإحتضانه هذا المشروع.

إختتم ممثل مؤسسة L’Œuvre d’Orient اللقاء مثنيا ًعلى المشروع الذي يظهّر الصورة الحقيقيّة عن لبنان من خلال المشاريع الإنمائيّة بين أطراف متعددة، وإيماننا كبير في هذه المبادرات.