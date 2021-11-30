تشير خدمة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني إلى أن هبوطا في درجات الحرارة وأمطارا ستصل بعد ظهر يوم غد إلى لبنان. يجب أن يتحول هذا المطر إلى ثلوج من ارتفاع 2000 متر ثم من 1700 متر في المساء. كما ستشعر شمال لبنان بعواصف رياح تزيد سرعتها عن 90 كم / ساعة.

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وفي الأيام القليلة المقبلة ، تهطل أمطار غزيرة على لبنان بعد ظهر الأربعاء وثلوج من ارتفاع 2000 متر مصحوبة دائما برياح قوية. سيتأثر الساحل بموجات تزيد عن 4 أمتار.

الخميس ، سيحدث تحسن نسبي مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ثم يشهد لبنان ارتفاعًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة.

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