وقال ممثل اتحاد اصحاب المحطات ان الشركات المستوردة بدأت بتوزيع المحروقات بعد تفريغ كمية كبيرة منه. وبحسب جورج براك ، فإن التأخير في هذا التفريغ كان سببه مصرف لبنان.

ويقال إن سفن أخرى في طريقها. كما أعرب عن رغبته في أن يرى مصرف لبنان يفتح بسرعة أكبر الاعتمادات اللازمة لتفريغ الحمولة لتجنب أي أزمة في المستقبل.

كما اتهم جورج براك الشائعات المتداولة حول انتهاء برنامج الدعم بأنها سبب ذعر العديد من سائقي السيارات الذين سارعوا لملء خزانات سياراتهم. وكان يشير إلى نقص البنزين في مناطق مختلفة منها النبطية وكسروان وقضاء صيدا.

وفيما يتعلق ببرنامج الدعم ، نفى المسؤول النقابي أي رفع مرتقب ، معتبرا أن هذا الملف معقد وسيكون له عواقب سلبية على السكان. يمكن أن يؤدي إنهاء الدعم – الذي يقدر بثلاثة مليارات دولار للوقود وحده – ليس فقط إلى ارتفاع سعر البنزين ولكن أيضًا إلى التأثير على قطاعات النشاط الأخرى.

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Newsdesk Libnanews
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