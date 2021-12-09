في سلسلة تغريدات ، استنكر زعيم المحكمة الوطنية ليبر جبران باسيل قرار وزير العمل مصطفى حسين بيرم السماح بممارسة العديد من المهن التي كانت محفوظة في السابق مثل الطب للاجئين الفلسطينيين.

لذلك يعتبر جبران باسيل أن قرار وزير العمل هذا ينتهك كلاً من قانون العمل والدستور اللبناني ويؤدي إلى تجنيس مقنع للاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان. لذلك يدعو مجلس الدولة والشعب اللبناني الى رفض هذا القرار.

قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بمحاذاة عشرات المهن المحصورة. وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف! GB – جبران باسيل (Gebran_Bassil) 9 ديسمبر 2021

وللتذكير ، يستضيف لبنان بشكل غير رسمي أكثر من 500000 لاجئ فلسطيني – غالبًا من نسل أولئك الذين وصلوا عام 1948 – يضاف إليهم 40.000 إلى 50.000 لاجئ فلسطيني فروا من الحرب الأهلية السورية. وتأثر هؤلاء ، مثل اللبنانيين ، بالأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها أرض الأرز حاليًا.

بالنسبة للسلطات اللبنانية ، حسب آخر تعداد عام 1992 ، يوجد 317376 لاجئًا فلسطينيًا على أراضيها. وفقًا لإحصاءات الأونروا لعام 1995 ، يوجد 370.000 لاجئ فلسطيني في لبنان في 12 مخيّمًا يقيم فيها 45.1٪ فقط.

من جهتها ، قدّرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بحسب نتائج التعداد السكاني الذي بدأ في شباط 2017 ، وجود 174.422 لاجئًا فلسطينيًا حاليًا في أرض الأرز.

يخشى الكثير من اللبنانيين من تجنيس اللاجئين الفلسطينيين ، المتهمين أيضًا بالتسبب في اختلال التوازن الديموغرافي الذي ينطوي عليه وجودهم ذاته ، الحرب الأهلية عام 1975.