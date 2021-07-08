حذرت جمعية مصارف لبنان من استخدام مصرف لبنان لاحتياطياته الإلزامية لمواصلة تمويل برنامج الدعم لشراء الضروريات الأساسية أو برنامج التقنين للفئات السكانية الأكثر ضعفاً. .

وهذا يعتبر أن “الاحتياطي الإلزامي يجب ألا يتعرض للخطر بأي حال من الأحوال ، لأنه جزء لا يتجزأ من ودائع العملاء لدى البنوك”. وبالتالي ، فهو يُحمِّل الدولة مسؤولية استخدام الودائع المصرفية لمصرف لبنان في السنوات الأخيرة. كما تعتقد أن استخدام متطلبات الاحتياطي يمكن أن يعيق إنعاش النشاط الاقتصادي والمالي بمجرد تشكيل الحكومة المقبلة بدعم من المجتمع الدولي.

كما أن مصرف لبنان مسؤول “عن التعدي على الاحتياطي الإجباري والخضوع للضغوط التي تمارس عليه من قبل السلطات السياسية ، خلافاً لأحكام وروح قانون النقد والتسليف ، حيث يكون الغرض من الاحتياطي هو ذلك. الشرط يقتصر على احتياجات القطاع المصرفي “.

ويعتبر أن التخفيض في المعدل المخصص للاحتياطي الإلزامي يلزم مصرف لبنان بإعادة المبالغ إلى المودعين عبر البنوك.

وقال البيان إن الرابطة تدرس حاليا الإجراءات التي يمكن استخدامها لمنع خرق الدولة أو البنك المركزي لمتطلبات الاحتياطي.

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي جعل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة – حتى ذلك الحين حليفًا ثابتًا للمؤسسات المالية المحلية – البنوك مسؤولة عن سوء الإدارة المالية للودائع التي كانت مسؤولة عنها.

علاوة على ذلك ، يلاحظ المراقبون أنه على الرغم من هذا البيان الذي يعتقد أن خفض معدل الاحتياطي الإلزامي يجب أن يسمح بإعادة الأموال إلى المودعين عبر البنوك ، لا يبدو أن هؤلاء يرغبون في السماح لعملائهم بالتصرف بحرية في الأموال. المبالغ المودعة منذ ذلك الحين إدخال ضوابط غير رسمية على رأس المال في نوفمبر 2019. وبالمثل ، أشاروا إلى أنه يجب إعطاء الأولوية ، ليس للقطاع المالي ، ولكن ببساطة لتمكين السكان من البقاء على قيد الحياة بسبب الظروف الحالية. وللتذكير ، فإن ما يقرب من 77٪ من السكان لم يعودوا يأكلون عند الانتهاء ، بما في ذلك 33٪ من الأطفال وفقًا لمؤلفي تقرير اليونيسف.

يوجد بالفعل نقص في الوقود والأدوية الأساسية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو حتى المصابين بالسرطان ، وحتى بعض الأطعمة الأساسية يتم الشعور بها في السوق المحلية مع اتهام بنك لبنان بعدم منح خطوط الائتمان اللازمة لشراء هذه السلع.

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