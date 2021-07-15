20 جندياً إسرائيلياً كانوا قد اجتازوا الحاجز التقني على مستوى بلدات الشرقي ميس الجبل لتفقد المباني ، بحسب برقية من وكالة الأنباء الوطنية. ومع ذلك ، فقد ظلوا على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق الذي تم إرسال وحدة من الجيش اللبناني إليه.

ومع ذلك ، لا يُعرف سبب حدوث هذا المعبر.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه تل أبيب الأسبوع الماضي أنها اعترضت مصادرة كبيرة لأسلحة نارية كان المهربون يحاولون تهريبها من لبنان إلى إسرائيل وأن السلطات الإسرائيلية هددت مرة أخرى بقصف “جميع أهداف حزب الله”. في حال نشوب صراع جديد. بعد أيام قليلة من الذكرى الخامسة عشرة لبدء الصراع في يوليو / تموز 2006.

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