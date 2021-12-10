وبحسب ما ورد أصيب عدة أشخاص وتوفي عدد آخر في انفجار مستودع أسلحة يقع داخل المخيم الفلسطيني في برج الشمالي ، على بعد ثلاثة كيلومترات من صور في جنوب لبنان حيث شعروا به.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ، أن الانفجار نجم عن حريق في صهريج نفط يقع بالقرب من مسجد تسيطر عليه حركة حماس حيث تم تخزين الأسلحة.

وانتشر الجيش اللبناني على الفور في مكان الحادث وسيطر أيضا على مداخل ومخارج المخيم الفلسطيني ومنع الدخول إليه.

كما طلب المدعي العام بمحكمة استئناف صور رهيف رمضان من الأجهزة الأمنية فتح تحقيق ووصل خبراء في المتفجرات إلى مكان الحادث.

وتشير مصادر أمنية إلى أنها لم تتفاجأ من وجود هذا المستودع ، إذ قام عناصر من حماس المتمركزين في هذا المخيم بعدة محاولات ، كان آخرها في أيار 2021 ، لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على الدولة العبرية بهدف إشعال فتيل المواجهة. بين حزب الله وإسرائيل

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Newsdesk Libnanews
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