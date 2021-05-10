تراجع لبنان مرة أخرى في تصنيفات مراسلون بلا حدود فيما يتعلق بحرية الصحافة. تحتل أرض الأرز الآن المرتبة 107 في العالم من بين 180 دولة مأخوذة في الاعتبار.

للتذكير، كان لبنان في المرتبة 102 عام 2020 . في السؤال ، عوامل مختلفة وعلى وجه الخصوص تسييس الصحافة المكتوبة والفضاء المرئي والمسموع القريب من الأحزاب السياسية.

إذا كانت هناك حرية حقيقية في النبرة في وسائل الإعلام اللبنانية ، فإنها مع ذلك تظل مسيسة للغاية ومستقطبة. تعمل الصحف والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية كأدوات اتصال لبعض الأحزاب السياسية أو رجال الأعمال. يعتبر قانون العقوبات اللبناني التشهير والقذف ونشر معلومات كاذبة جرائم وله تعريف واسع للغاية. نلاحظ استخدامًا مثيرًا للقلق للعدالة لمقاضاة وسائل الإعلام والصحفيين المهتمين بشكل مباشر أو غير مباشر بالشخصيات السياسية أو الدينية التي تعتبر ذات نفوذ كامل.



في السنوات الأخيرة ، أثارت العدالة قلق المذيعين لأنهم سمحوا لضيوفهم بانتقاد السلطات اللبنانية في برنامجهم ، وكذلك الصحف بسبب التحقيق في الفساد. غالبًا ما يُحكم على الصحفيين بدفع غرامات أو بالسجن غيابيًا – على الرغم من أنهم عرضة دائمًا للحبس خلف القضبان – ويتم محاكمتهم أمام المحاكم المطبوعة وأيضًا أمام القضاء العسكري. قضية اللاجئين السوريين والعلاقات مع إسرائيل حساسة للغاية.



بينما رفعت “ثورة” أكتوبر 2019 المحرمات عن انتقاد الشخصيات المنبوذة ، اشتدت الهجمات على وسائل الإعلام خلال الاحتجاجات. تلجأ قوات الأمن إلى الاستخدام غير المتناسب للقوة وتهاجم الصحفيين الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح على هذا النحو. الصحفيون الذين يعملون لحساب وسائل الإعلام القريبة من السلطة يتعرضون لسوء المعاملة من قبل المتظاهرين الذين يحيونهم بالريبة. آخرون ، تم تحديدهم من قبل أفراد في مجتمعهم ، متهمون بأنهم خونة عندما ينقلون معلومات ضد التيار.



أخيرًا ، يستمر استدعاء المدونين والصحفيين عبر الإنترنت من قبل “مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية” للنشر على الشبكات الاجتماعية ، عقب شكوى قدمها طرف خاص ، غالبًا ما يكون مرتبطًا بالحكومة.



كان المناخ شديد الحساسية لدرجة أن الصحفي لقمان سليم اغتيل بسبب انتقاداته المتكررة لحزب الله خلال مداخلاته الإعلامية.

الجديد في عام 2021 ، يأخذ تقرير مراسلون بلا حدود في الاعتبار المعلومات المضللة حول فيروس كورونا COVID19. وبالتالي ، أدى الفيروس ببعض الدول إلى حظر وصول الصحفيين إلى معلومات معينة.

تونس هي الدولة الأولى في المنطقة من حيث حرية الصحافة برصيد 29.53 نقطة. تليها الكويت برصيد 34.36 نقطة. حصل لبنان على 34.93 نقطة.

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