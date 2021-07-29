اندلع حريق هائل في القبيات في قضاء عكار ، يوم الأربعاء ، حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي ، وانتشر في وقت قصير ، وأحاط بالسكان في منازلهم والمواطنين في سياراتهم.

وهرع الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني ومتطوعون من المنطقة إلى مكان الحادث لإخماد النيران وإنقاذ المحاصرين بها.

ويحاول أربعمائة وعشرون إطفائي وخمسون عربة إطفاء و 17 سيارة دفاع مدني من شمال لبنان وبيروت وكسروان إخماد النيران لكنهم لم ينجحوا بعد في إخماد النيران.

وبحسب رئيس بلدية قبيات يوسف نادر ، فإن الفتى أمين ملحم ، البالغ من العمر 14 عامًا ، الذي كان يحاول إخماد الحريق الذي كان يهدد منزله بالفعل ، قد مات في النيران. كما وصف رئيس البلدية هذه الكارثة مؤكدا أنها جديدة من طراز “4 أغسطس” لكنها في الشمال ، مستنكرًا أهمية الأضرار التي سببها هذا الحريق.

كما أثرت النيران على قرى حدودية مثل الروينة وكفرتون عكروم وأندكت.

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