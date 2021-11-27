وتحدث الأمين العام لحزب الله ، مساء الجمعة ، عن مهاجمة الانتقائية والتسييس بشدة في التحقيق في تفجيرات مرفأ بيروت ، وكذلك في رد النظام القضائي على الطلبات القانونية التي تقدم بها النائب المتهم السابق والوزراء السابقون.

وكان قد هنأ اللبنانيين في وقت سابق بالذكرى الـ 78 لنيل استقلال بلاد الأرز ، مؤمنًا أن لبنان قد دخل الآن في مرحلة استعادة استقلاله وسيادته وحريته ، مؤكداً التزام حزب الله تجاه إسرائيل ، مذكراً بذلك. كانت الدولة العبرية قد ذهبت إلى حد احتلال العاصمة اللبنانية حتى عام 2000.

احتلال أجزاء من لبنان معناه ضعف سيادته ، وكذلك الفشل في استغلال ثروته ، وفي التدخل الأمريكي اليومي بما في ذلك الانتخابات التشريعية المقبلة. حسن نصر الله ، 26 نوفمبر 2021

وأعرب حسن نصر الله في هذا الصدد عن قلقه من التطبيع الذي تقوم به بعض الدول العربية مع إسرائيل. لكن “لا شيء يقوض تصميم المقاومة”.

القاضي طارق بيطار والقضاء في مرمى خطاب حسن نصرالله

لذلك اتهم الأمين العام لحزب الله النظام القضائي بالانتقائية والتسييس في سياق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأشار بذلك إلى الطعون التي قدمها وزراء المالية الأسبق علي حسن خليل ، والأشغال العامة غازي الزعيتر ، والداخلية نهاد المشنوق ، والنقل يوسف فنيانوس ، وكذلك من قبل رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب ، وجميعهم متهمون بجرائم قتل طوعي. وإهمال جنائي ورفضه محكمة النقض.

وبالتالي ، يعتقد حسن نصر الله أنه لم يحاول أي قاض ، باستثناء القاضي حبيب مزهر الذي يعتبره تعرض للتهديد و “القتال” ، إقالة القاضي طارق بيطار ، الذي يحقق حاليًا في قضية انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في أغسطس. 4 ، 2020.

ويرى الأمين العام لحزب الله أن القضاء اللبناني يحمي القضاة الذين سمحوا بتفريغ هذه النترات أو حتى رفضوا خروجها.

كما تطرق حسن نصرالله إلى قضية أحداث الطيونة ، معتقدًا أن المحكمة العسكرية تعرضت أيضًا لضغوط من جهات سياسية ، في إشارة إلى زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع.

وللتذكير ، يتهم القيادي الشيعي قائد القوات اللبنانية بالتورط في إطلاق النار على الطيونة ، الأمر الذي ينفي الأخير الذي رفض الرد على استدعاءات المدعي العسكري وبعض الأقارب مثل رئيس أمن معراب. متهم.

وأضاف “حتى من يلقوننا محاضرات لاستخدام النظام القضائي رفضوا المثول أمام القضاء وبعض الهاربين موجودون في معراب ويتم حمايتهم هناك حتى لا يتم القبض عليهم”.

ولذلك شعر أن الضغوط على النظام القانوني يجب أن تتوقف وأن تترك محكمة العدل تسير بشكل طبيعي.

وخلص الأمين العام لحزب الله إلى هذه النقطة قائلاً: “يجب تقديم من شاركوا في جرائم القتل إلى العدالة ، والاستمرار في المسار الحالي أمر خطير”.

بإمكان حزب الله إعادة التعبئة في مواجهة وباء فيروس كورونا

أعلن حسن نصر الله ، أن حزب الله سيتمكن من إعادة التعبئة في مواجهة وباء فيروس كورونا ، ودعا “الدولة والشعب والسكان في لبنان إلى أخذ هذه المشكلة بجدية”.

وفي حديثه المباشر مع وزير الصحة ، أشار إلى أن الحركة الشيعية يمكن أن تضع وسائلها تحت تصرفها. وقال حسن نصر الله “المشكلة ليست في نجاح الوزير أو فشله ، وعلينا جميعا أن نتعاون بغض النظر عن الخلافات السياسية”.

تخفيضات في الميزانية بدلاً من رفع الدعم ودعوة لمحاربة المضاربة على الليرة اللبنانية

كما دعا إلى عودة الدعم عن الأدوية الذي تم رفعه سابقاً ، مطالباً بدلاً من ذلك بخفض الميزانية بدلاً من ذلك ، قبل أن يدعو إلى اتخاذ قرارات شجاعة في مواجهة المضاربين على الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

كما أشار حسن نصر الله إلى استمرار برنامج استيراد المحروقات الشهر المقبل. وقد استفادت 80 مؤسسة و 340 بلدية و 22 مستشفى عام و 71 رجال إطفاء من هذا السائل الثمين. وهكذا تم تقديم 2600000 دولار لبعضهم ، بينما استفاد البعض الآخر ، مثل المخابز والمستشفيات الخاصة ومطاحن الدقيق ومولدات الأحياء أو حتى كهرباء زحلة ، من التخفيضات فيما يتعلق بسعر الكهرباء. وبذلك تكون تكلفة هذه الإعانات قد وصلت إلى 7،750،000 دولار أمريكي ، كما يلاحظ الزعيم الشيعي الذي استنتج أنه لم يتم تحقيق أي ربح في سياق هذه العمليات.

وللتذكير ، استأجر رجال أعمال مقربون من الحراك الشيعي 3 ناقلات وقود إيرانية بينما كان لبنان يمر بمرحلة نقص الوقود وخاصة زيت الوقود ، مما أدى إلى تهديد القطاعات الأساسية مثل صناعة الخبز وإمدادات الكهرباء للمستشفيات أو أنظمة توزيع المياه.