ووقف حزب الله في حالة تأهب قصوى في لبنان وسوريا حيث بدأت القوات الإسرائيلية مناورات عسكرية واسعة النطاق في لبنان ، وفق تعليمات أصدرها قبل أيام الأمين العام للأمم المتحدة ، الحركة الشيعية السيد حسن نصر الله.

وكان الأخير قد حذر تل أبيب من أي هجوم على الأراضي اللبنانية.

وللتذكير ، تأتي هذه المناورات في وقت تجري فيه حاليًا مظاهرات كبيرة في القدس ، في أعقاب خطر طرد العديد من الفلسطينيين من منازلهم. تم تنظيم ساعات على مدى عدة أيام أمام ساحة مسجد المدينة المقدسة.

وللتذكير ، بدأ الصراع في تموز (يوليو) 2006 باختطاف جنديين إسرائيليين في 12 تموز من ذلك العام من قبل حزب الله ، الذي أراد الحصول على إطلاق سراح عدد من المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين من أيدي القوات الإسرائيلية.

ستقتل هذه الحادثة أكثر من 1200 شخص على الجانب اللبناني ، معظمهم من المدنيين ، 30٪ منهم من الأطفال بسبب الأعمال الانتقامية الإسرائيلية غير المتناسبة في المناطق المدنية.

فقط 160 إسرائيليا سيقتلون ، بمن فيهم جنود.

وانتهى الصراع بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ، الذي من المفترض أن يضمن السيادة اللبنانية على جميع أراضيها.

إلا أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل خرق الأجواء اللبنانية متهماً جماعة حزب الله الشيعية بمواصلة تسليح نفسها.

بالإضافة إلى ذلك ، تواصل إسرائيل احتلالها لبعض الأراضي في لبنان ، بما في ذلك مزارع شبعا ، والجزء الشمالي من قرية الغجر ، التي كانت تقع أصلاً في الجولان السوري ، وتلال كفرشوبة. وتطالب تل أبيب أيضًا بجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ، حيث توجد ، وفقًا لبعض الدراسات ، موارد نفطية وغازية كبيرة.

ومع ذلك ، بدأت المفاوضات بين البلدين لتحديد المناطق البحرية الإقليمية في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 ، ثم توقفت بعد أن مددت بيروت مطالبها إلى 1430 كيلومتر مربع إضافية.

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