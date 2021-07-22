بعد قطع عدد من المخابز بيع الخبز بسبب نقص الوقود ، أصدر رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب تعليمات بحجز 500 ألف لتر من الوقود لها.

يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت فيه المديرة العامة للمنشآت البترولية ، أورور فغالي ، عدم قدرتها على متابعة سير القضية بسبب عطلة عيد الأضحى ، الأمر الذي أدى إلى انقطاع عمل العديد من المسؤولين بمن فيهم موظفو البنك لبنان الذي يكافح لمنح خطوط ائتمان ضرورية لتفريغ الناقلات التي لا تزال موجودة على طول الساحل اللبناني.

يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت فيه المستشفيات والمؤسسات السياحية أيضًا عن معاناتها من نقص الوقود نفسه ، مما أدى إلى تعريض حياة المرضى للخطر فيما يتعلق بالمستشفيات . وبالتالي يشيرون إلى أنه لم يعد بإمكانهم الحصول على زيت الوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تتطلب 20 ساعة في اليوم.

وللتذكير ، مولت الاحتياطيات النقدية لمصرف لبنان حتى الآن برنامج الدعم لشراء الضروريات الأساسية بقيمة 700 مليون دولار شهرياً ، نصفها مخصص للوقود. ومع ذلك ، فإن انتهاء هذا البرنامج يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار هذا الأخير. وبالتالي ، هناك نقص في الأدوية والبنزين وحتى زيت الوقود في السوق المحلية.

لذلك دعت نقابة الصيادلة إلى رفع برنامج الدعم “بأي ثمن” لضمان توفير الأدوية للسكان على الأقل. يتم رفع الأصوات بحيث يؤثر رفع هذا الدعم أولاً على قطاع الوقود.

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