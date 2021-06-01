خسرت البنوك اللبنانية مرة أخرى في قضية رفعتها منظمة غير حكومية ، كما تعلم ، في 1 حزيران / يونيو. ومع ذلك ، مثل القرارات السابقة ، من غير المرجح أن يتم فرض هذا القرار على هذه المؤسسات.

وعليه ، وبعد شكوى من والدي جاد يوسف جمول وعلي حسين جمول ودانيال وعباس علي جابر ، طلاب لبنانيون بالخارج بسبب رفض فرنسبنك وبنك لبنان والمهجر تحويل المبالغ اللازمة لتعليمهم. قررت محكمة الشؤون العاجلة في النبطية فرض غرامة قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير بالإضافة إلى الاضطرار إلى تحويل الأموال المطلوبة.

هذا هو القرار الثاني لهذا القاضي لصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج. وكان قد اتخذ قرارا مماثلا من قبله في 24 مارس 2020. قرر القاضي أحمد مزهر بعد ذلك مصادرة ممتلكات فرنسبنك بسبب رفض هذا البنك المضي في تحويل المبالغ اللازمة لدفع الرسوم الدراسية لطالب لبناني مقيم في الخارج لمتابعة دراسته في بيلاروسيا.

وللتذكير ، أدخلت المؤسسات المصرفية اللبنانية ، بقرار من جمعية مصارف لبنان (ABL) ، مطلع تشرين الثاني 2019 ، وحظر تحويل الأموال إلى الخارج ، بسبب أزمة سيولة كبيرة. ومع ذلك ، فإن هذه الإجراءات تعتبر غير قانونية من قبل خبراء قانونيين ، مشيرين إلى أن مصرف لبنان فقط أو السلطات اللبنانية نفسها هي التي يمكن أن تتخذ مثل هذا القرار ، وأنه يعد خرقا من جانب واحد للعقد بين الأطراف. البنوك وعملائها دون إعلام عملائها وتحديد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات.

ومن بين المتضررين من هذه الإجراءات ، طلاب لبنانيون يعيشون في الخارج ممنوعون بالتالي من دفع الرسوم الدراسية أو سكنهم.

في 30 أيلول / سبتمبر ، اعتمد مجلس النواب قانونًا يسمح بتحويل الأموال إلى المؤسسات الأجنبية للطلاب اللبنانيين الموجودين هناك بالفعل أو على إثبات فاتورة استئجار سكن بحد أقصى 10،000 دولار أمريكي سنويًا.

دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 19 أكتوبر بعد أن وقع رئيس الجمهورية مرسوم إنشائه.

في مواجهة القانون ، ردت المصارف اللبنانية بأن قرار مصرف لبنان وحده هو الذي يلزمها بذلك ، مما يلزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بنشر التعميم 13297 الذي يطالب المؤسسات المصرفية باحترام القانون 193. المعتمد في 14 أكتوبر 2020 بتأسيس دولار للطلاب ، وذلك بعد عدة مظاهرات خاصة أمام مقر البنك المركزي.

في الوقت الحالي ، لا تزال المصارف اللبنانية ترفض تطبيق التشريع الجديد ، دون أن يتدخل مصرف لبنان – بصفته الجهة الرقابية على الأخير – لإجبارها على ذلك ، ولم يكتف مصرف لبنان بالرضا عن ذلك. 254 مليون دولار.

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