أصبح رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي الآن مرشحًا كبيرًا للاستشارات البرلمانية الإلزامية التي ستبدأ غدًا في القصر الرئاسي في بعبدا ، على الرغم من معارضة الأحزاب المسيحية التي تختار إما دعم نواف سلام ، ممثل لبنان السابق لدى الأمم المتحدة مثل حزب الأحرار. التيار الوطني او يمتنع عن التصويت كما هو الحال مع القوات اللبنانية.

من جهته ، بحث نجيب ميقاتي ترشيحه مع أسلافه الثلاثة تمام سلام أو فؤاد السنيورة أو سعد الحريري ، خلال لقاء عُقد بعد ظهر اليوم في ميزون دو سنتر ، منزل سعد الحريري. وللتذكير ، تم تعيين الأخير أيضًا رئيسًا للوزراء مُعيَّنًا في 22 أكتوبر 2020 قبل أن يلقي بالمنشفة بعد 9 أشهر بسبب خلافات كبيرة مع رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإسناد بعض الوزارات وتعيين وزراء مسيحيين للداخل. مجلس الوزراء المقبل.

لكن الأزمة السياسية لم تحل بعد

واتهم الأخير رئاسة الجمهورية بانتهاك الدستور اللبناني ، معتبرا أن الأمر متروك لرئيس الوزراء وحده لاختيار وزرائه. خطأ ، رد قصر بعبدا بطرح بعض المواد الدستورية التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يشكل الحكومة مع رئيس الجمهورية.

وبذلك أعلن رؤساء الوزراء السابقون دعمهم لنجيب ميقاتي لتشكيل حكومة يجب أن تمتثل للمبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب ، وبالتالي فرض ثلث على الطائفة السنية وثالث على الطائفة. شيعية وثلثًا للطائفة المسيحية ، وهو ما يخالف الميثاق الوطني ، الذي ينص على توزيع نصف ونصف بين الطائفة المسيحية والإسلامية ، سبق أن اعتبر رئيس الدولة العماد ميشال عون.

إلا أن رئيس الجمهورية أشار إلى استعداده للتعاون مع نجيب ميقاتي في مقابلة في أعمدة صحيفة الجمهورية ، مؤكدا أن الأخير “مفيد في تقليص الخلافات ونوع المتعاون الذي يأخذ ومن يعطي “. بالحوار الصادق نستطيع حل المشكلة الأكبر دون خرق الدستور والمعايير ، كما يعتقد الرئيس عون.

Un pays sans gouvernement alors que la crise économique le touche de plein fouet

Le Liban est sans gouvernement depuis la démission, le 10 août dernier, du premier ministre sortant Hassan Diab, 6 jours après l’explosion du Port de Beyrouth, sur fond d’une course pour la dissolution, soit du parlement, soit du gouvernement. Au final, le président de la chambre Nabih Berri aura raison du premier ministre Hassan Diab.



La formation d’un nouveau gouvernement est considérée comme une des conditions préalable à la relance des négociations avec le Fonds Monétaire International afin d’obtenir un déblocage de l’aide financière de la communauté internationale face à la crise économique que traverse le Liban.



Suite à l’échec de Moustafa Adib à former un cabinet, l’ancien premier ministre Saad Hariri, qui avait pourtant démissionné suite à d’importantes manifestations en octobre 2019, s’est vu être chargé de former un nouveau gouvernement le 22 octobre 2020.



Pour tenter de débloquer la situation, l’ancien premier ministre a promis au mouvement Amal d’attribuer le portefeuille du ministère des finances à un membre de la communauté chiite. Il avait également réitéré que le Liban pouvait se passer d’un état de défaut de paiement, déniant ainsi la gravité de la crise économique cependant vécue par la population, avec 55% de celle-ci vivant désormais sous le seuil de pauvreté alors que la récession économique a atteint 29% selon certains rapports pour l’année 2020.



Cependant, les propositions de Saad Hariri d’un cabinet de 18 membres se heurtent à la présidence de la République, qui souligne que si les communautés chiites et sunnites choisissent leurs représentants, les représentants chrétiens au sein du nouveau cabinet seraient également choisis par le premier ministre désigné. Le Général Aoun estime de fait que les propositions actuelles du premier ministre contreviennent à la fois à la constitution libanaise et au pacte national.

Ce dernier accuse de son côté le chef de l’état de souhaiter obtenir un tiers de blocage au sein de son nouveau cabinet, ce que réfute la présidence de la république.

Le 9 juillet 2021, c’est au tour de Saad Hariri d’annoncer le retrait de sa candidature 9 mois après sa nomination sur un constat d’échec des négociations avec le général Michel Aoun.

