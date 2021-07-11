وقالت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه بينما تم الإعلان عن إعلان انسحابه يوم الجمعة ، فإن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد يقدم صيغة حكومية جديدة هذا الأسبوع.

في الوقت الحالي ، لا يزال موعد زيارة سعد الحريري لقصر بعبدا الرئاسي مجهولاً وغير مؤكد من قبل رئاسة الجمهورية. كما أنه من غير المعروف ما تتكون منه هذه الصيغة الجديدة.

إذا فشلت هذه المحاولة ، يمكن أن يعلن سعد الحريري سحب ترشيحه.

وللتذكير ، لم يكن لدى لبنان حكومة منذ 11 شهرًا الآن ، في حين يستمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي المحلي في التدهور بعد استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.

بعد تقديم صيغة من 18 وزيرا ، وسع سعد الحريري اقتراحه لتشمل حكومة من 24 عضوا مع إعطاء الثلث للطائفة السنية وآخر للطائفة الشيعية والثلث للطائفة المسيحية. لكن رئيس الجمهورية يؤكد أن هذه الصيغة تتعارض مع الميثاق الوطني الذي يقضي بتوزيع النصف بين الجالية المسيحية والمسلمة.

نقطة خلافية أخرى هي إسناد وزارتي الداخلية والعدل ، في حين أن العديد من أقارب رئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب متهمون حاليًا بالاختلاس أو بالتورط في تفجير مرفأ بيروت.

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