أعاد النائب السابق وليد جنبلاط إلى الوراء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري لفشلهم في تشكيل حكومة جديدة. وهكذا تحدث على قناة MTV Lebanon.

هكذا قدر وليد جنبلاط أن لا أحد يريد إيجاد حل وسط للتوصل إلى تسوية للوضع.

لا أحد يريد ذلك ولا أحد يريد التضحية بشيء وليد جنبلاط.

ويقدر بالتالي أن المعسكرين لم ينجحا في التوافق ، ويقدر أنه لا يزال هناك احتمال “رغم العقبات” لتشكيل حكومة قادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووضع حد للانهيار الحالي.

كما اعتبر النائب السابق أن فرنسا وحدها اليوم تعمل دوليًا من أجل لبنان ، داعيًا إلى عقد مشاورات نيابية ، “لأن المسألة ليست سنية ولا مسيحية ، والمسألة وطنية”.

كما يدعو وليد جنبلاط إلى وضع خطة تقنين المحروقات والدقيق. لكن فيما يتعلق بالوقود ، يجب أن يتماشى سعره مع الأسعار الحالية في سوريا لإنهاء التهريب إلى تلك الدولة. ومع ذلك ، يجب أن تكون هذه الزيادة مصحوبة بدعم الدولة لوسائل النقل العام.

يجب أن تفيد هذه المساعدات أيضًا مؤسسات مثل الجيش اللبناني والمستشفيات.

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