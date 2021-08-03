إن العقوبات المستهدفة والتحقيق الدولي هما السبيلان الوحيدان الممكنان لتحقيق العدالة

مصدر: هيومن رايتس ووتش

(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لـ هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس / آب 2020 في بيروت وأسفر عن مقتل 218 شخصًا ، ومنعتهم القضايا القانونية والسياسية النظامية في لبنان من الاضطرار إلى الرد على أفعالهم حتى الآن. صدر تقرير اليوم. يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق ، وعلى الدول التي لديها قانون ماغنتسكي وأنظمة عقوبات مماثلة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد معاقبة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات. العمليات المستمرة التي بلغت ذروتها في انفجار 4 أغسطس والتي حاولت عرقلة التأسيس المسؤوليات.

التقرير المؤلف من 127 صفحة بعنوان “ “ قتلوانا من الداخل ‘: تحقيق في انفجار 4 أغسطس في بيروت“(” قتلوانا من الداخل “: تحقيق في انفجار بيروت في 4 آب / أغسطس 2021) ، يقدم أدلة على إجراءات رسمية ، على خلفية الفساد وسوء الإدارة منذ فترة طويلة من ميناء العاصمة اللبنانية ، مما سمح تخزين نترات الأمونيوم في ظروف خطرة ، وهو مركب كيميائي قابل للانفجار ، لمدة ست سنوات تقريبًا. كان الانفجار الناجم عن المادة الكيميائية أحد أكثر التفجيرات غير النووية تدميراً على الإطلاق ، حيث دمر الميناء وألحق أضرارًا بأكثر من نصف المدينة.

” تظهر أدلة دامغة أن انفجار آب / أغسطس 2020 في مرفأ بيروت نتج عن إهمال كبار المسؤولين اللبنانيين الذين لم يبلغوا بدقة المخاطر التي تشكلها نترات الأمونيوم ، وقاموا بتخزين هذا المكون عن قصد في ظروف خطرة ولم يحموا السكان “، أعلن لما فقيه ، مدير قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومدير مكتب بيروت. “ بعد مرور عام ، لا تزال ندوب ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة حيث لا يزال الناجون وعائلات الضحايا ينتظرون الإجابات. “

اعتمدت هيومن رايتس ووتش على المراسلات الرسمية حول السفينة Rhosus ، السفينة التي جلبت نترات الأمونيوم إلى الميناء ، وحمولتها ، التي لم يتم الإعلان عن بعضها من قبل ، وعلى مقابلات مع الحكومة اللبنانية ، ومسؤولين أمنيين وقضائيين ، لوصف كيف وصلت هذه المنتجات الخطرة إلى الأرصفة وتم تخزينها هناك. كما سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على ما يعرفه المسؤولون الحكوميون عن نترات الأمونيوم والخطوات التي اتخذوها أو فشلوا في اتخاذها لحماية السكان.

تثير الأدلة المتراكمة حتى الآن أسئلة ، بما في ذلك ما إذا كانت نترات الأمونيوم متجهة إلى موزمبيق ، كما هو مبين في مستندات الشحن الخاصة بسفينة روسوس ، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأدلة المتاحة حالياً تثبت أن العديد من السلطات اللبنانية كانت ، على الأقل ، مهملة جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة ، مما خلق خطراً غير معقول على حياة الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك ، تشير الوثائق الرسمية بوضوح إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنيًا خطر الموت الناجم عن وجود نترات الأمونيوم في الميناء. بموجب القانون الوطني ، من المحتمل أن يشكل هذا جريمة قتل عمدًا و / أو قتلًا غير متعمد. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فإن فشل الدولة في التصرف لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة.

تم تحذير المسؤولين من وزارة الأشغال العامة والنقل ، التي تشرف على الميناء ، من الخطر ، لكنهم فشلوا في اتخاذ خطوات لإبلاغ العدالة بشكل صحيح أو التحقيق بشكل مناسب في الطبيعة القابلة للانفجار والاشتعال لشحنة السفينة ، والخطر. طرحت. ثم قاموا بتخزين نترات الأمونيوم مع المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة الأخرى عن عمد لمدة ست سنوات تقريبًا في سقيفة غير مؤمنة وجيدة التهوية في وسط منطقة تجارية وسكنية مكتظة بالسكان ، منتهكة بذلك القواعد الارشادية التخزين الدولي والتعامل مع هذا المكون الكيميائي. كما أنهم لم يكونوا ليشرفوا بشكل كافٍ على أعمال الإصلاح المنفذة في حظيرة الطائرات رقم 12 ، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى انفجار 4 أغسطس / آب 2020.

تكشف المراسلات الرسمية مع مسؤولي الجمارك التابعين لوزارة المالية ، أن عددا من مسؤولي الوزارة كانوا على دراية بالمخاطر. قال مسؤولو الجمارك إنهم أرسلوا ستة خطابات على الأقل إلى المحكمة يطلبون فيها بيع أو تصدير المواد. لكن سجلات المحكمة تظهر أنهم قيل لهم مرارًا وتكرارًا أن مزاعمهم غير صحيحة من الناحية الإجرائية. طبقاً لمسؤولي المحكمة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ، لم تكن الجمارك بحاجة إلى إذن قضائي لبيع أو إعادة تصدير أو إتلاف المواد.

ولم تأخذ قيادة الجيش اللبناني بعين الاعتبار المعلومات التي تلقتها حول وجود نترات الأمونيوم ، قائلة إنها لا تحتاج إليها ، حتى بعد أن علمت أن محتواها من النيتروجين يصنفها ، بموجب القانون المحلي ، على أنها مادة قابلة للاستخدام في تصنيع المتفجرات والموافقة العسكرية المطلوب استيرادها وتفتيشها. المخابرات العسكرية ، المسؤولة عن جميع القضايا الأمنية المتعلقة بالذخيرة والمخدرات والعنف في الميناء ، لم تتخذ أي إجراء واضح لتأمين المعدات أو وضع خطة استجابة للطوارئ أو اتخاذ تدابير لحمايتها.

اعترف وزير الداخلية في ذلك الوقت ومدير عام الأمن العام أنهما علمتا بوجود نترات الأمونيوم على متن السفينة Rhosus ، لكنهما أعلنا أنهما لم يتخذوا أي إجراء بعد علمهما به ، لأنه لم يكن كذلك. ضمن اختصاصهم.

وقالت مصادر إن أمن الدولة ، أحد فروع مجلس الدفاع الأعلى الذي ينفذ السياسة الدفاعية اللبنانية ، كان على علم بوجود نترات الأمونيوم ومخاطرها منذ سبتمبر 2019 على الأقل. لكن كان هناك تأخير غير معقول في الإبلاغ عن التهديد لكبار المسؤولين ، وكانت المعلومات المقدمة غير كاملة. تعود أولى الرسائل الموجهة من أمن الدولة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى 20 يوليو 2020 ، أي قبل أسبوعين من الانفجار.

اعترف الرئيس ميشال عون ، وهو أيضًا رئيس المجلس الأعلى للدفاع ، بأنه كان على علم بوجود نترات الأمونيوم منذ 21 يوليو 2020 على الأقل وطلب من أحد المستشارين ضمان اتباعه ، لكنه زعم عدم تعرضه لذلك. مسؤول. وكان رئيس الوزراء حسان دياب ، نائب رئيس المجلس ، على علم منذ 3 يونيو 2020 ، لكنه لم يتخذ أي إجراء واضح سوى إحالة تقرير أمن الدولة المؤرخ 20 يوليو 2020 إلى وزارتي العدل والأشغال العامة.

خلف انفجار مرفأ بيروت 218 قتيلاً و 7000 جريح ، وتسبب في إعاقات جسدية لما لا يقل عن 150 شخصًا. وتسببت في أضرار نفسية لا حصر لها وألحقت أضرارا بـ 77 ألف شقة ، وشردت أكثر من 300 ألف شخص. بالنسبة الى بنك عالمي وتسبب الانفجار في أضرار بالممتلكات تراوحت بين 3.8 مليار دولار و 4.6 مليار دولار.

وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع وجدي. لكن في العام الذي أعقب الانفجار ، منعت العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق الوطني التحقيق الوطني من تحقيق العدالة بشكل موثوق. وتشمل هذه العيوب عدم استقلال القضاء ، وحصانة كبار السياسيين ، وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة ، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وطالب الناجون من الانفجار وأهالي الضحايا بإجراء تحقيق دولي ، معربين عن عدم ثقتهم بالآليات الوطنية.

تعززت الحجج المؤيدة لإجراء تحقيق دولي. حثت هيومن رايتس ووتش على أن يفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق لتحديد أسباب ومسؤوليات تفجير 4 أغسطس / آب ، وكذلك التدابير اللازمة لتوفير تعويض حقيقي للضحايا ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول التي لديها قانون ماغنتسكي وغيره من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد معاقبة المسؤولين اللبنانيين المتورطين في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المتعلقة بالانفجار وعوائق المساءلة. ومن شأن هذه العقوبات أن تؤكد من جديد التزام هذه البلدان بتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وتوفر نفوذاً إضافياً لأولئك الذين يضغطون من أجل تحقيق العدالة من خلال الإجراءات القضائية الوطنية.

“ على الرغم من الدمار الذي أحدثه الانفجار ، يواصل المسؤولون اللبنانيون اختيار طريق التجنب والإفلات من العقاب على الحقيقة والعدالة »اختتم لما فقيه. “ على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يأذن بإجراء تحقيق على الفور ، وأن تفرض الدول الأخرى عقوبات محددة الهدف على الأفراد المتورطين في الانتهاكات المستمرة وعرقلة سير العدالة. “

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