أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً صحفياً رداً على اتهامات وترجمات بيان صحفي لـ Courant du Futur في ختام اجتماع نوابها أمس.

وهكذا يؤكد قصر بعبدا الرئاسي أنه بمبادرة منه بعدم الرد على أقوال المسؤولين عن المستقبل في الأسابيع الأخيرة ، فقد مكّن من تأسيس مبادرة رئيس الغرفة نبيه بري.

لكن رئاسة الجمهورية ترغب في الرد على بعض النقاط التي تتهم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بعدم تحمل مسؤولياته لتشكيل حكومة مختصة وفق الدستور والميثاق الوطني.

إضافة إلى ذلك ، ورداً على مزاعم عن رغبة رئاسة الجمهورية في إنهاء اتفاق الطائف ، ترد الأخيرة بأن هذا كذب على الرأي العام ، مشيرة إلى أنها تتصرف وفق هذه الاتفاقات. كما تدعو رئاسة الجمهورية إلى تشكيل حكومة وفق التوازنات المحلية.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي ، يشير القصر الرئاسي إلى أنه نجم عن الممارسات السابقة لإدارة الشؤون العامة منذ نهاية الحرب الأهلية.

وأخيراً ، فإن تيار المستقبل يرفض مسبقاً تنظيم حوار وطني يؤكد البيان الصحفي الذي يشير إلى أن الأمر يتعلق بمنع أي إصلاح يعتبر ضرورياً لاستقرار لبنان وازدهاره.

وعليه ، فإن رئاسة الجمهورية تدعو إلى مضاعفة الجهود لحل الأزمة السياسية ومراعاة مصالح لبنان والشعب.

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