واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه من الضروري دعم الدعوة لإعادة توحيد حكومة ميقاتي الثالث حتى لو قاطعها وزراء حركة أمل وحزب الله.

وقال رئيس الدولة “يجب حل بعض القضايا” ، مشيرا إلى أنه يتفق مع رئيس وزرائه نجيب ميقاتي أمام وفد من الصحفيين. وسيشمل ذلك الموافقة على ميزانية 2022 أو معالجة مسألة إنتاج الكهرباء العامة.

“هناك أمور يجب أن يقال بين الأصدقاء ، ونحن ندافع عن ما يقوله الدستور ، لأن عدم احترامه يعني أن الفوضى سوف تسود” ، يلاحظ رئيس الدولة في علاقته مع حزب الله.

وللتذكير ، لم تجتمع حكومة ميقاتي الثالث منذ مطلع تشرين الثاني 2021 ، إثر قرار القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت بإصدار مذكرة توقيف بحق المالية السابقة. الوزير علي حسن خليل صديق مقرب لرئيس الغرفة نبيه بري. وهكذا يطالب وزراء حركة أمل وحزب الله بالتنازل عن القاضي وإلا استقالوا.

وفيما يتعلق بالمال العام ، أكد رئيس الجمهورية أنه طالب منذ عام ونصف بإنشاء رقابة جنائية ، مما يبرز عدم وجود دعم من جانب من السكان. “هو (الشعب) يدعو إلى الإصلاح ، لكني أسمع أناسًا يهاجمونني ويتهمونني بإعادة النظام الرئاسي” ، يأسى العماد عون.

وأخيراً فيما يتعلق بملف الانتخابات التشريعية ، يذكر الرئيس عون أن نهاية حقبة أوصلتنا إلى الوضع الراهن.