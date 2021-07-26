أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا ، بعد اجتماع عقده في القصر الرئاسي في بعبدا ، عن رغبة لبنان في تجديد ولاية اليونيفيل دون تغيير في هذا الأخير ، رحبوا أيضًا باعتماد ميزانية جديدة لصالح اليونيفيل ، في 30 حزيران ، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما حضر هذا الاجتماع المنسقة الخاصة للبنان جوانا ورونيكا والجنرال ستيفانو ديل كول ، قائد اليونيفيل ، اللذان قدما مؤخرًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريرًا عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١. علاوة على ذلك ، يلتزم الرئيس بالتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من جميع جوانبه ، داعيا الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل باحترام القرارات المختلفة الصادرة في سياق الصراع العربي الإسرائيلي.

وشدد رئيس الدولة على الدور الذي لعبته قوات الامم المتحدة التي نجحت في الحفاظ على السلام على الحدود الجنوبية منذ نزاع تموز 2006 متعاونة على الفور مع الجيش اللبناني. كما استذكر العماد عون وأدان الانتهاكات العديدة للأجواء اللبنانية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت هجمات ضد سوريا.

تسبب الصراع الأخير بين لبنان وإسرائيل في يوليو / تموز 2006 في مقتل أكثر من 1000 مدني ، بما في ذلك 30٪ من الأطفال دون سن 12 عامًا ، على الجانب اللبناني ، 150 قتيلًا ، معظمهم جنود ، على الجانب الإسرائيلي وتقدر خسائر حزب الله بـ 320 من مقاتلي حزب الله. بحسب الدولة العبرية. الحركة الشيعية تعترف بفقدان 62 رجلاً.

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