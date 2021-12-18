ويقال إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طلب أن التحقيقات التي تم إطلاقها ضد محافظ مصرف لبنان رياض سلامة وأقاربه يمكن أن تؤدي بسرعة إلى الجانب اللبناني ، مما يسهل إقالته في ظل العدالة اللبنانية. إطلاعه من قبل نظرائه السويسريين على فحوى الاتهامات المنسوبة إليه. إلى جانب محافظ مصرف لبنان ، سيتهمون أيضًا شقيقه ومساعدته ماريان الحويك وكذلك شخصيات رفيعة في البنك المركزي.

من الآن فصاعدًا ، وبناءً على قوة هذا الملف ، يمكن لرئيس الجمهورية إضفاء الطابع الرسمي على طلبه بإقالة محافظ مصرف لبنان ، وهو أمر قد يكون معقدًا في الوقت الحالي.

ومع ذلك ، قيل إن الأخير وعد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتخفيض تكافؤ الليرة اللبنانية إلى 8000 ليرة لبنانية / دولار من أجل الاحتفاظ بمنصبه ، حسب صحيفة الأخبار.

أجاب رئيس الوزراء بعد ذلك أنه يمكن أن يكون راضياً عن تكافؤ رسمي قدره 12000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، معتبراً من جانبه أن هذا الوعد من قبل محافظ مصرف لبنان سيكون صعب التنفيذ ، مشيرًا إلى أنه في الماضي ، فشل في الوفاء. التزاماتها في عدة مناسبات.

من جهته ، في مواجهة احتمال استبدال محافظ مصرف لبنان ، كان رئيس الجمهورية سيبلغ رئيس الوزراء بألا يأخذ في الاعتبار انتمائه السياسي أو هويته الحالية ، لكنه قد يكون خبيرا مقتدرا. لقيادة عمليات تدقيق الطب الشرعي وأنه يمكن أن يقطع الروابط بين الطبقة السياسية والبنوك.

عندها كان نجيب ميقاتي قد اتصل بشخصيات مختلفة لإيجاد بديل لرياض سلامة. وبالتالي ، ستكون هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة حاليًا على الطاولة ، يتضمن أحدها استقالة رياض سلامة بمبادرة منه ، والآخر بقرار من حكومة ميقاتي الثالث. السيناريو الثالث هو بقاء رياض سلامة على رأس مصرف لبنان بسبب الدعم الممنوح له من رئيس مجلس النواب وليد جنبلاط وسعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة بطرس صفير والولايات المتحدة. المتحدة.