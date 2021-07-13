وأوضح رئيس مجلس نقابة الأطباء شرف أبو شرف ، ملابسات وفاة الطفلة المسماة جوري السيد والتي تبلغ من العمر 10 أشهر في منطقة الشوف.

وللتذكير ، تتهم الأسرة المستشفى التي ذهبوا إليها والصيدليات في المنطقة بعدم تمكنهم من الحصول على الأدوية اللازمة لعلاج الفتاة. كما فتحت وزارة الصحة تحقيقًا من أجل تحديد الظروف الدقيقة للدراما.

بحسب د. شرف أبو شرف بناءً على المعلومات التي تمكن من الحصول عليها ، كانت الفتاة قد أصيبت سابقًا بالتهاب في الأذن قبل يومين من وفاتها. كان الطبيب المعالج قد وصف بعد ذلك علاجًا يعتمد على المضادات الحيوية والبانادول.

بعد يومين ، ذُكر أن والدا الفتاة ذهبوا إلى المستشفى بسبب تدهور الحالة الصحية لجوري. ثم ورد أن المؤسسة لاحظت أن الفتاة مصابة بحمى شديدة وقشعريرة. بعد استقرار حالتها الصحية ، وعدم وجود زنبق للعناية المركزة للأطفال في المؤسسة ، قرر الطبيب نقلها إلى مستشفى حمود في صيدا حيث كان سيُخصص لها سرير.

بينما تم الاتصال بالصليب الأحمر للسماح بالنقل ، رفض الوالدان الانتظار وقرروا نقله على مسؤوليتهم الخاصة بسيارتهم الخاصة ، يتابع شرف أبو شرف ، دون موافقة طبيب الأطفال. ثم ماتت دون أن تتمكن من إنعاشها على الرغم من محاولة إنعاشها من قبل طبيب لم يكن لديه جميع المعدات اللازمة في السيارة.

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