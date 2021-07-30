انتقد محافظ مصرف لبنان رياض سلامة ، في بيان ، انتقادات واسعة النطاق محلياً للتأخيرات التي اتخذها البنك المركزي للإفراج عن خطوط الائتمان اللازمة لاستيراد الأدوية والطحين والوقود ، وهاجم بشدة الدولة التي يتهمها كونه في أصل الوضع الحالي بإعلان حالة التعثر في 2020 وعدم قدرته على محاربة السوق السوداء للوقود.

وبحسب البيان الصحفي ، فإن مصرف لبنان يضع مصالح المواطنين قبل أي شيء آخر ، ولهذا السبب ، قام بإطلاق خطوط الائتمان اللازمة لاستيراد المحروقات كنائب عن الوضع الاقتصادي والنقدي الحساس والمادة 91 من العملة. ورمز الائتمان المتعلق بحظر استخدام الاحتياطيات النقدية الإلزامية و “النتائج الكارثية” وفقًا له بعد إعلان حالة التخلف عن السداد.

ومع ذلك ، حسب رياض سلامة ، كان مصرف لبنان قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للمستوردين. وبالتالي ، بالنسبة لشهر تموز (يوليو) 2021 ، كان مصرف لبنان سيوافق على 293 مليون دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة مطلوبة ، و 415 مليون دولار في خطوط ائتمان سبق تقديمها ، والثاني لصالح السكان و 120 مليون دولار لصالح شركة كهرباء لبنان. وهو رقم لا يزال بعيدًا عن احتياجات شركة كهرباء لبنان.

على الرغم من هذه الكميات ، لا يزال السكان يعانون من نقص ، كما يرى رياض سلامة ، النقص الذي تسبب في إنشاء سوق سوداء في هذا القطاع.

وإدراكًا منه أن للظروف عواقب وخيمة على المستشفيات أو حتى على الأمن الغذائي ، فإنه يتهم بالتالي الأشخاص الذين يتصرفون في السوق السوداء بالسعي لأن يكونوا في الأصل من خلال البيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي للوضع ، وبالتالي يدعو الدولة إلى ذلك. محاربة ضدهم.

اتهامات تبدو سطحية حسب بعض المصادر

إلا أن بعض المصادر تشكك في هذه الاتهامات إلى حد ما ، مؤكدة أن إنشاء السوق السوداء كان مسموحًا به على وجه التحديد بعد رفض مصرف لبنان منح خطوط الائتمان اللازمة لاستيراد الكميات الكافية لتلبية طلب السوق المحلي. .

كما يرون أن محافظ مصرف لبنان يسعى إلى تجميل ميزانيته العمومية بينما يخضع للتحقيق في فرنسا وسويسرا بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال ، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات. المؤسسات بسبب وجود شخص مثير للجدل الآن حول الطاولة في حال تشكيل حكومة جديدة بقيادة نجيب ميقاتي.

بالإضافة إلى ذلك ، تذكر هذه المصادر نفسها أن أول نقص في البنزين حدث في مايو 2019 ، على الرغم من أن محافظ مصرف لبنان أشار إلى أن المشاكل اللوجستية فقط هي السبب في نقص السيولة بالعملات الأجنبية ، أي تقريبا ”. قبل عام واحد من إعلان التخلف عن السداد في أبريل 2020.

في هذه اللحظة بالذات ظهرت سوق سوداء للعملات الأجنبية مع بداية تدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار. مسؤولية السلطات الحكومية ، لكنها ليست مسألة إعفاء محافظ مصرف لبنان من مسؤولياته تجاه الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها بلاد الأرز.

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