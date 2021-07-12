ارتفع عدد المسافرين المغادرين والقادمين إلى مطار بيروت الدولي بنسبة 19٪ في النصف الأول من العام.

وزاد عدد الركاب القادمين بنسبة 29.6٪ حيث بلغ عددهم 730794 شخصًا خلال نفس الفترة السنوية وعدد الركاب المغادرين بنسبة 9٪ حيث بلغ عددهم 684205 شخصًا.

تنعكس هذه الزيادة أيضًا من خلال زيادة بنسبة 18.5٪ في عدد الدورات الهوائية. أكثر من 14 ألف طائرة أقلعت وهبطت في بيروت.

الشحن الجوي وحده والذي زاد بنسبة 42.5٪ خلال فترة عام واحد.

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