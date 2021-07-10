أعلنت وزارة الاقتصاد عن زيادة جديدة في سعر علبة الخبز تأخذ في الاعتبار زيادة سعر الصرف في السوق السوداء والوقود والنقل وبالتالي على أساس السعر العالمي للقمح.

وهكذا يرتفع سعر علبة الخبز التي تزن 883 جرامًا أو أكثر إلى 4000 ليرة لبنانية كحد أقصى. 408 جرام بسعر 2750 ليرة في المخابز.

في السوبر ماركت ، سيكلف الآن 4250 ليرة لعلبة 883 جرام و 3000 ليرة لعلبة 408 جرام.

وللتذكير ، تدهورت قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء بأكثر من 92٪ في السوق السوداء على مدى عامين. أشار مؤلفو تقرير اليونيسف إلى أن 77٪ من السكان لن يحصلوا على ما يكفيهم من الطعام.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն