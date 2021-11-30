نشرت المديرية العامة للبترول جدول التعريفة الجديد الذي يشير إلى زيادة أسعار المحروقات وزيادة أسعار الوقود والزيوت واسطوانات الغاز.

وهكذا فإن سعر 20 لترًا من SP95 هو الآن 316.600 ل.ل. (+3600 ل.ل.) ، وسعر 98 ل.س هو 327.000 ل.ل. أما زيت الوقود فيبلغ سعره الآن 329 ألف ليرة مقابل 20 لتراً (5،300 ل.ل.). كما انخفض سعر أسطوانة الغاز التي يبلغ وزنها 10 كيلو إلى 284 ألف ليرة لبنانية (3200 ليرة لبنانية).

وأشار ممثل عن مستوردي المازوت إلى أن هذه الزيادات مرتبطة بتدهور تكافؤ الليرة اللبنانية أمام الدولار رغم تراجع أسعار المحروقات عالمياً. وبالتالي ، كان مصرف لبنان سيستخدم تعادلاً تصاعديًا من 19،500 ليرة إلى 20،400 ليرة مقارنة بالأسبوع الماضي لتمويل 90٪ من المبالغ اللازمة لشراء الوقود بينما يتم تمويل 10٪ من السوق السوداء.