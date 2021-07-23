ارتفع سعر الوقود مرة أخرى هذا الأسبوع. سعر جالون سعة 20 لترًا من 95 ل.س الآن 75.900 ل.س بزيادة 2600 ل.س ، وكذلك سعر الجالون 98 ل.س الذي زاد 2700 ل.س إلى 78100 ل.ل. كما ارتفع سعر المازوت بمقدار 1700 ل.ل ليقف عند 58200 ل.ل.

أما بالنسبة لأسطوانة الغاز سعة 10 لترات ، فقد تم تعديل سعرها إلى 53،700 ليرة (+ 2،200 ليرة)

وتأتي هذه المعلومات في ظل نقص الوقود الجديد الذي يؤثر على لبنان حاليا ، فيما يتم التشكيك مرة أخرى في دور مصرف لبنان ، مع التأخير في منح خطوط الائتمان اللازمة لتفريغ الناقلات الموجودة قبالة الساحل. من أرض الأرز. .

وبذلك ارتفع سعر طن زيت الوقود في السوق السوداء بشكل حاد ليبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية.

وللتذكير ، سينتهي برنامج الدعم التابع لمصرف لبنان قريبًا بسبب نقص الاحتياطيات المتاحة من العملات الأجنبية ، والتي ستكون على وشك النفاد.

وسبق أن حذرت مستشفيات أو مخابز أو منشآت سياحية ، أمس ، من عدم توفر زيت الوقود اللازم لتشغيل مولداتها والتي تطلب 20 ساعة يوميا بسبب التقنين الشديد للكهرباء العامة بسبب نقص الوقود أيضا. حتى حياة المرضى ستكون في خطر.

في الوقت الحالي ، تحاول السلطات اللبنانية بالفعل إعطاء الأولوية لتوريد المخابز. وهكذا أمر رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب بتسليم 500 طن من المازوت لهذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يرافق العماد عباس إبراهيم وزير الطاقة ريمون غجر إلى العراق لتوقيع اتفاقية تسمح بتسليم مليون طن من زيت الوقود إلى لبنان.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն