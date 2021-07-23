ارتفع سعر الوقود مرة أخرى هذا الأسبوع. سعر جالون سعة 20 لترًا من 95 ل.س الآن 75.900 ل.س بزيادة 2600 ل.س ، وكذلك سعر الجالون 98 ل.س الذي زاد 2700 ل.س إلى 78100 ل.ل. كما ارتفع سعر المازوت بمقدار 1700 ل.ل ليقف عند 58200 ل.ل.
أما بالنسبة لأسطوانة الغاز سعة 10 لترات ، فقد تم تعديل سعرها إلى 53،700 ليرة (+ 2،200 ليرة)
وتأتي هذه المعلومات في ظل نقص الوقود الجديد الذي يؤثر على لبنان حاليا ، فيما يتم التشكيك مرة أخرى في دور مصرف لبنان ، مع التأخير في منح خطوط الائتمان اللازمة لتفريغ الناقلات الموجودة قبالة الساحل. من أرض الأرز. .
وبذلك ارتفع سعر طن زيت الوقود في السوق السوداء بشكل حاد ليبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية.
وللتذكير ، سينتهي برنامج الدعم التابع لمصرف لبنان قريبًا بسبب نقص الاحتياطيات المتاحة من العملات الأجنبية ، والتي ستكون على وشك النفاد.
وسبق أن حذرت مستشفيات أو مخابز أو منشآت سياحية ، أمس ، من عدم توفر زيت الوقود اللازم لتشغيل مولداتها والتي تطلب 20 ساعة يوميا بسبب التقنين الشديد للكهرباء العامة بسبب نقص الوقود أيضا. حتى حياة المرضى ستكون في خطر.
في الوقت الحالي ، تحاول السلطات اللبنانية بالفعل إعطاء الأولوية لتوريد المخابز. وهكذا أمر رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب بتسليم 500 طن من المازوت لهذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يرافق العماد عباس إبراهيم وزير الطاقة ريمون غجر إلى العراق لتوقيع اتفاقية تسمح بتسليم مليون طن من زيت الوقود إلى لبنان.
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