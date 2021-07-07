في مواجهة احتمال سحب ترشيحه ، أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالفعل أنه لن يعين خلفًا له مهمة ثقيلة تتمثل في تشكيل الحكومة. كما يجب أن يجتمع في الساعات المقبلة مع رئيس الغرفة نبيه بري ليقرر ما إذا كان سيواصل ترشيحه أم لا ليصبح مستأجر غراند سراجليو مرة أخرى.

في الوقت الحالي ، يمكن لرئيس الوزراء المكلف زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الجمعة ليقدم له نفس الحكومة المؤلفة من 24 عضوا التي سبق أن رفضتها بعبدا. ويرى أن صيغة الحكومة هذه تتعارض مع الميثاق الوطني لأنها مقسمة بالتساوي بين الطائفة المسيحية والحقائب الوزارية السنية والشيعية وليس بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

بالإضافة إلى ذلك ، نشأ خلاف أيضًا بين الرجلين بشأن تخصيص وزارتي الداخلية والعدل الرئيسيتين بينما هناك قضايا مهمة معروضة على القضاء اللبناني مثل التحقيقات في الخارج المتعلقة بالفساد. يفترض من قبل بعض المسؤولين المقربين من سعد الحريري أو حتى ميناء بيروت القضية التي يُزعم تورط أقارب رئيس مجلس النواب فيها.

في الوقت الحالي ، تتواصل المشاورات بين سعد الحريري ونبيه بري دون أن تسفر عن نتائج ملموسة.

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