بعد حوالي 9 أشهر من استقالة حكومة حسان دياب ، يبدو أن رئيس الوزراء المكلف منذ أكتوبر / تشرين الأول ، سعد الحريري ، معزول محليًا ودوليًا ، بما في ذلك بين حلفائه التقليديين ، بينما يبدو الوضع المحلي أكثر خطورة من أي وقت مضى مع نهاية برنامج الدعم الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار والمزيد من التدهور في تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية.

ومع ذلك ، يبدو أن تشكيل الحكومة – قبل الحصول على المساعدات الدولية بشرط التشخيص مثل التدقيق الجنائي لحسابات بنك لبنان أو الإصلاحات الاقتصادية والمالية – لا يبدو ذا أولوية.

كان سيتطلب الأمر الصفعة الرسمية التي وجهتها فرنسا والمملكة العربية السعودية للكشف عن حجم رئيس الوزراء المكلف المنعزل حتى بين أصدقائه وفي معسكره.

للتذكير ، كانت صحيفة سعودية مقربة من النفوذ السعودي كشفت أن مقابلة الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية جان إيف لودريان وسعد الحريري لم تكن على ما يرام. وكان الأخير ينتظر الدبلوماسي الفرنسي لطلب موعد معه في Maison du Centre. في النهاية حدث العكس. حتى لا يفقد ماء وجهه ولا يظهر انعزاله بين أسرته ، سعد الحريري ، على العكس من ذلك ، كان عليه أن يطلب موعدًا وأن يأتي إلى Residence des Pins. كمواطن لبناني بسيط وليس كرئيس للوزراء ، إهانة لما يعتبره رتبته ، صفعة رسمية لحقت به.

واستنكرته فرنسا ، أطلق سراح سعد الحريري من قبل المجتمع الدولي لأن باريس تتولى الملف اللبناني. لم يعد هناك إجماع بين دول الخليج ، وقبل كل شيء في المملكة العربية السعودية ، البلد الذي لا يزال يحمل جنسيته ، حيث أعرب قادة مثل محمد بن سلمان ، في الأصل ، في عدة مناسبات خلافاتهم معه ، سواء على مستوى عمله – المفلس الذي يرفض توليه – وعلى المستوى السياسي.

لم يعد سعد الحريري مُجمعًا في معسكراته الخاصة ، مع حلفائه التقليديين الذين تخلوا عنهم بالفعل. كانت العلاقة مع القوات اللبنانية قد تدهورت بالفعل خلال حلقة الاختطاف نفسها في الرياض عام 2018. تطالب القوات اللبنانية اليوم بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

حتى وليد جنبلاط ، الذي أقسم الولاء لابن صديقه رفيق ، بدا وكأنه نأى بنفسه عن رحلته ، قبل شهر إلى القصر الرئاسي في بعبدا ، وكان أصل اقتراح تشكيل حكومة من 24 عضوا. بدلا من 18 عضوا حسب طلب سعد الحريري. إذا لم يكن هناك صراع معه ، فإن الخلافات واضحة اليوم.

لكن ربما الأسوأ من ذلك بالنسبة لرئيس الوزراء سعد الحريري ، في حزبه ، نائب رئيس تيار المستقبل ، مصطفى علوش أو حتى الرجل المقرب منه هادي حبيش ، لم يعد يستبعد انسحابه من السراي الكبير ، متخذًا بشكل واضح عمل من انعزالها على الساحة السياسية المحلية والدولية. علاوة على ذلك ، أشارت المملكة في عدة مناسبات ، مثل فرنسا ودول أخرى ، إلى أن المساعدات الدولية للبنان ستكون مشروطة بإصلاحات اقتصادية. يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد يرغب في التعاون مع طبقة سياسية محلية ليس لديها سياسة سوى الكلمة وتعمل فقط وفقًا للمصالح الخاصة والتي قامت في الماضي بتحويل جزء كبير من الأموال المخصصة للبنان. وهكذا يعلق البعض نسب هيئة الشخصيات اللبنانية حتى لا يتحدثوا عن الفساد الذي يقتضيه كل مشروع. سعد الحريري ليس بمنأى عن ذلك مثل رؤساء الوزراء السابقين الآخرين.

التناقض الأخير ، إلى جانب الأحزاب السياسية التقليدية ، يبدو أن حزب الله وحركة أمل فقط اليوم متمسكان بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء المقبل. وهكذا يبدو أن هاتين الحركتين ، المعارضتين له سياسيًا منذ عام 2005 ، تتمسكان بسعد الحريري الضعيف الذي سيضطر بلا شك إلى التوافق معهم والامتثال لجميع رغباتهم ، مثل الموافقة على تكليف أحد أقارب وزارة المالية. أظهر ذلك نبيه بري لقبول ترشيحه من قبل الثنائي الشيعي في أكتوبر الماضي.

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