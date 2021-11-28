شعار تلفزيون المستقبل
شعار تلفزيون المستقبل

أفادت تقارير أن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري يفكر في إعادة الافتتاح الوشيك لقناة FuturTV وصحيفة المستقبل لمساعدته في الانتخابات التشريعية التي ينبغي إجراؤها ، ما لم يتم قبول الاستئناف الذي قدمه حزب CPL إلى المجلس الدستوري في آذار / مارس 2022.

سيكون عليه أن يساعده في متابعة حياته السياسية ، حسب مصادر مقربة منه.

تأسس قناة FuturTV عام 1993 على يد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، وتقطع بثها منذ عام 2019 بسبب مشاكل التمويل المرتبطة بالصعوبات المالية التي يواجهها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ، الذي اضطر للتوقف حتى عن دفع رواتب موظفيه.

وسبق أن اتخذ نفس القرار بالنسبة لصحيفة المستقبل التي يملكها هو الآخر.

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